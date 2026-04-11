Directo Mirandés-Castellón: A por la tercera victoria consecutiva

El CD Castellón visita este domingo a las 18:30 horas el Municipal de Anduva para enfrentarse al CD Mirandés en un partido enmarcado como trampa. El cuadro albinegro llega después de haber superado su mala dinámica tras vencer en las dos últimas fechas ante la UD Almería y Granada en el SkyFi Castalia, pero ahora tiene la dura tarea de hacer lo propio como visitante. Delante tendrá un rival que puede parecer sencillo por su posición clasificatoria (21ª), pero que acumula cuatro encuentros sin caer derrotado y llega tras remontar al Real Zaragoza en el Ibercaja Estadio.

Para el encuentro Pablo Hernández recuperará a Brian Cipenga, después de que regresara de su país, pero perderá a Tincho Conde que cumplirá sanción por las dos amarillas que le mostraron en el encuentro frente a la UD Almería.

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