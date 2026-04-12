La crónica | El Castellón B se atasca y se conforma con el empate ante el Olot (1-1)

Otra ocasión perdida en casa. El Castellón B se tuvo que conformar con empatar (1-1) ante la UE Olot en Gaetà Huguet y aún no tiene asegurada la permanencia en Segunda Federación. En esta ocasión, haciendo malabarismos defensivos, el filial albinegro consiguió sumar un punto, que no fueron dos porque tras firmar las tablas luego a la escuadra albinegra le faltó serenidad. A pesar de todo, Rubén Catalá tuvo el 2-1 en el minuto 79, pero el portero Pol Ballester le hizo una extraordinaria parada a bocajarro, cuando ya es cantaba el gol.

Enric Gisbert completó 90 minutos muy activos y donde demostró su calidad. / Juan Francisco Roca

Sin centrales afrontó el partido el CD Castellón B ante una UE Olot que, pese a su situación en la tabla, plantó cara y vendió caro el empate. Álex Alcira, Zom a Zom y Dennis Almiñana, dos laterales y un extremo zurdo, conformaron la línea defensiva. Que se iba a sufrir estaba claro. Así, en el minuto 17 los gerundenses se adelantaron al cabecear Rubén Enrí un centro desde la izquierda. El empate llegaría tras errar Carlos Segura un penalti, que se la paró el portero visitante, pero el rechace le llegó al ondense y firmó su 18º gol esta temporada.

45 minutos por delante

En la segunda parte, con un rival más valiente, costó mucho acercarse a la portería de la UE Olot. En el minuto 65 Enric Gisbert remató ajustado al palo derecho de Pol Ballester, ero la mejor ocasión fue la que erró el delantero alcoyano Rubén Catalá en el minuto 79. Buen centro de Óscar Albiol y el testarazo a bocajarro del espigado delantero acabó con una buena intervención del meta visitante. Y poco a poco el partido se fue apagando. Y, a todo ello, en el descuento el portero Sergi Torner salvó el 1-2.

El delantero Rubén Catalán tuvo la gran ocasión en la segunda parte para anotar el 2-1. / Juan Francisco Roca

El próximo sábado habrá más fútbol en las instalaciones de Gaetá Huguet. El CD Castellón B recibirá al Valencia Mestalla en una nueva final por conseguir la permanencia y ante otro rival directo. El duelo arrancará a las 16.00 horas.

Ficha técnica:

-1- Castellón B: Sergi Torner; Zom a Zom (Charler, min. 46), Alcira, Almiñana (José Nadal, min. 60); Nico Font, Enric, Gabarri, Terman (Óscar Albiol, min. 60), Isi Angulo; Carlos Segura y Rubén Catalá.

-1- Olot: Pol Ballester; Marcillo, Ayala, Martí Soler, Amuri; Pau Salvans, Del Campo (Pablo López, min. 73), Martí Soler, Albert López; Marc Mas y Rubén Enri (Nuha Marong, min. 64).

Goles: 0-1. Min. 17: Rubén Enrí. 1-1. Min. 33: Carlos Segura.

Árbitro: Jerónimo Montes García-Navas (Madrid). Amonestó a los locales Zom a Zom, Alcira, Almiñana y dos a José Nadal (min. 87); y a los visitantes Del Campo, Albert López, Pau López y roja a Del Campo (min. 90, en el banquillo).

Campo: Gaetá Huguet.

Entrada: 300 espectadores.