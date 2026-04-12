La crónica | El Castellón se difumina ante el Mirandés y se le escurre el triunfo de las manos (2-2)

Imponente en la primera mitad e inconsistente en la segunda, al CD Castellón se le escurrió la victoria en Anduva. Del baile y los goles de Jakobsen y Cala pasó a la fragilidad defensiva, la falta de puntería de Camara y las espaldas vulnerables. Pasó del 0-2 feliz al 2-2 decepcionante, lastrado por otra roja de Mellot y salvado por Matthys de un destrozo grande.

Parece mentira, después de lo que pasó tras el descanso, pero el Castellón fue en el primer tiempo el equipo soñado. Uno que sale a cualquier campo a imponer su plan de partido. Uno que juega tan bien como bonito. Uno que disfruta ganando disputas por todo el campo. Uno que se activa tras pérdida con el cuchillo entre los dientes. Uno que exprime con sabiduría el libreto del balón parado. Uno que seduce en el juego posicional, siempre con la mente en el marco. Uno que corre en transición cuando es necesario. Un equipo en el sentido más amplio del término: entusiasta, aplicado y necesario.

Una gozada. Eso fue en el primer tiempo el equipo de Pablo. El problema es que después fue lo que también es de vez en cuando. Uno que no termina lo que empieza. Uno que duda donde no debe, más de la cuenta. Uno que enlaza malas decisiones. Uno que se difumina demasiado fácil.

Si un día lo corrige, el Castellón alcanzará la excelencia.

Este domingo, de entrada y tras unos minutos de tanteo, el Castellón tomó las riendas del duelo. En Anduva se cruzaron dos equipos con realidades clasificatorias muy diferentes; pero con dinámicas calcadas (ocho puntos de últimos 12 para ambos, ahora nueve). En una tarde ventosa, los albinegros sostuvieron el brío inicial de los locales, y poco a poco ganaron el pulso desplegando todas las armas.

Otro gol de estrategia

La primera en lucir fue la pelota parada. En el minuto 11, Brignani anduvo cerca del gol tras un toque de Alcázar en un córner, pero se lo negó Juanpa. El portero del Mirandés salvó ese saque de esquina, pero no el que botó el Castellón en corto a la media hora. Jakobsen aprovechó el movimiento de los demás en el área para cortar hacia el primer palo y conectar el centro afilado de Cala. El 0-1 abundó en el filón de la estrategia: ya son 12 goles de córner y 22 a balón parado.

Antes del 0-1, el Castellón había rozado el festejo en jugada elaborada. Hubo varias, pero la más clara la tuvo Camara en el minuto 24. El ariete no embocó una travesura compartida por Cala y Jakobsen. Calatrava, que estuvo en casi todas, acertó en el minuto 33. El mediapunta se giró en el área y batió a Juanpa de un tiro ajustado, coronando una magnífica jugada colectiva del equipo, ancho, paciente y profundo, de lado a lado.

Cuando juega bien, este Castellón juega muy bien. Los albinegros encadenaron situaciones de ataque y robos altos en una fase de juego apabullante. El Mirandés no dio señales de vida hasta el tramo final de la primera parte. Ahí aparecieron los laterales orelluts (Mellot y Alcázar) para evitar daños al corte.

La segunda mitad

Pese a la distancia en el juego, el triunfo visitante no estaba ni mucho menos cerrado. Lo pudo finiquitar el Castellón en los primeros compases de la segunda parte. Una espuela de Cala alumbró un ataque que finalizó en el travesaño, tras un tiro combado de Barri. El ariete Camara no acertó tras otro pase interior de Cala, que tampoco pudo superar a Juanpa tras una incursión de Alberto. Segundos después, en la contra, marcó el Mirandés en su primer tiro a puerta.

Fue en el minuto 54: Unax anticipó a Brignani en el área y batió a Matthys por bajo. El 1-2 abrió, como es natural, otro escenario.

El Mirandés se vino arriba y obligó a Matthys a sacar dos manos (El Jebari desde lejos y Martín en un cabezazo). Por el otro bando, Camara subrayaba una tarde especialmente desafortunada, desperdiciando a quemarropa un centro perfecto de Pablo Santiago.

El 2-2 llegó el minuto 64: Javi Hernández le ganó la espalda a Alberto y acertó en el mano a mano. El Castellón se tambaleó. Con los cambios preparados, otro balón a la espalda generó la expulsión de Mellot, castigado como último defensor.

En inferioridad, Pablo aguantó con tres defensas. A pesar de las piernas frescas de Cipenga, Mabil, Álvaro y Doué, el Mirandés aceleró con brío y percutió con más frecuencia. En los últimos minutos apareció Matthys para evitar la remontada local, agigantándose frente a Unax y Martín, y salvar un punto para el Castellón, que mostró en un mismo partido sus virtudes y sus carencias, una imperfección que no evita vivir otra semana en play-off, con razones para seguir soñando.