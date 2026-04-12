Pablo Hernández, contrariado tras el Mirandés-Castellón: "Hemos perdonado ocasiones claras"

El CD Castellón cedió dos puntos ante el Mirandés (2-2) en el Municipal de Anduva después de marcharse con una amplia ventaja al descanso de dos goles en un gran primer tiempo. Pablo Hernández ha comparecido en sala de prensa para atender a los medios y ha puesto hincapié en la falta de efectividad que ha tenido su equipo: "En el minuto 54 cuando nos hacen el 1-2, podríamos haber ido 0-4", añadió al respecto lamentándose de haber perdido una oportunidad de recortar distancia con rivales directos.

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Valoración del partido

El resumen es fácil. Un partido que en el minuto 54 cuando nos hacen el 1-2, podríamos haber ido 0-4. Hemos perdonado ocasiones clarísimas. Es un equipo que había remontado ya en otras ocasiones y en cualquier despiste nos podía dar vuelta la situación. Así ha sido. Dos reinicios rápidos de ellos que no estábamos bien posicionados nos han costado los dos goles y luego con la expulsión sabíamos que íbamos a sufrir, pero también hemos tenido alguna ocasión.

El 1-2 ha hecho daño

Hasta el minuto 54 estaba totalmente controlado el partido. No habíamos sufrido nada, creo que no habían tirado a puerta. Ese gol ha cambiado un poco la dinámica del partido. Nos toca aprender porque hoy nos vamos con un punto, pero con la sensación de que hemos perdido el partido. Hay que levantarse y seguir. Nos merecíamos la victoria, pero no hemos tenido acierto.

Fragilidad defensiva

Como he dicho el gol ha cambiado. Ellos han empezado a acumular más gente y han encontrado algún espacio más en la espalda, pero creo que lo que nos ha faltado ha sido acierto en el arranque del segundo tiempo y no vivir el partido con la intensidad que lo requería. Con el 0-2 sabíamos que cualquier concesión que les hiciéramos la podían aprovechar y así ha sido. Una falta en el centro del campo, les hemos dejado sacar rápido y nos han cogido la espalda. El 2-2 igual: un saque de puerta que reinician rápido, estamos mal colocados y nos vuelven a pillar. Sabemos que en esta categoría da igual quien sea el rival que si no estás concentrado los 90 minutos, lo puedes pagar.

Adam Jakobsen anotó el primer tanto del encuentro en Anduva / LaLiga

Actuación de Cala

Cala ha estado muy bien. Muy participativo en el primer tiempo y en el arranque del segundo, pero cuando el partido se ha roto más, era más complicado. Ha estado bien, como el equipo que quitando esos despistes hemos estado bien. Al final lo hemos sacado del campo porque estaba cansado y queríamos mantener una línea de tres para ir a por el partido. Los últimos minutos hemos cambiado a línea de cuatro para permitir a Cipenga y Mabil que estuvieran más altos y pudieran correr. Lo hemos intentado, pero no hemos conseguido hacer el tercero.

Pocos minutos de Suero

Tenemos muchos jugadores en la plantilla. En cada momento queremos escoger a los mejores jugadores de inicio, luego los cambios te los marcan el devenir de los partidos. Hoy con todo lo que ha ocurrido en la segunda parte y la expulsión, no estaba el partido para él. Hemos apostado por otros compañeros.