La previa | El CD Castellón quiere confirmar en Anduva el feliz cambio de dinámica

Justo a tiempo, el CD Castellón regresó a la victoria. El doble triunfo en el SkyFi Castalia, sobre Almería y Granada, sirvió para pasar página respecto a la mala racha de resultados y alumbrar una nueva dinámica. El equipo de Pablo Hernández visita hoy al Mirandés con el objetivo de sumar otra victoria que confirme la recuperación anímica y futbolística del plantel.

Los orelluts, que llevan desde noviembre en play-off, sin interrupción, saltarán al campo a las 18.30 horas, en posición de privilegio (sextos), otra semana. Ayer ganaron el Burgos (en el último minuto) y el Málaga (a Las Palmas). La competición eleva su exigencia en el tramo definitivo. Lo hace por arriba y también por abajo. El Mirandés, pese a estar en zona de descenso, lleva cuatro jornadas sin encajar una derrota.

Consciente de ello, cualquier albinegro que pasó por la sala de prensa durante la semana se esforzó por recordar la dificultad de la visita a Anduva, pese a la diferencia clasificatoria. Lo hizo el entrenador, Pablo Hernández, y lo hizo el jugador, Pablo Santiago, uno de los símbolos de la esforzada recuperación de los albinegros.

Santiago apunta a un once con aire continuista. El Castellón tiene la baja por sanción del lateral izquierdo Tincho Conde, por lo que Lucas Alcázar, totalmente recuperado del lance sufrido dos partidos atrás, oposita de vuelta al once. En el ambiente, como mayor incógnita, sobrevuela el rol que tendrá el extremo Brian Cipenga, por fin disponible tras la clasificación y posterior clasificación para el Mundial de la RD del Congo.

Como fuere, la vuelta de Cipenga suma recursos para Pablo Hernández, que en los últimos tiempos había reubicado en el flanco izquierdo, con éxito, al atacante Jakobsen.

Alineaciones probables: CD Mirandés: Juanpa; Tamarit, Maras, Cabello, Medrano; Hernández, Bauzà, Helguera, El Jebari; Unax y Carlos Fernández. CD Castellón: Matthys; Mellot, Alcázar, Brignani, Alberto Jiménez; Barri, Gerenabarrena, Pablo Santiago, Jakobsen, Calatrava y Camara.

Enfrente aguarda el Mirandés, que apura sus opciones de permanencia. Es sabido que, a estas alturas de la temporada, ganar cuesta más que nunca, por mucho que diga la clasificación. No le espera al Castellón (con apenas 50 entradas visitantes por las obras en Anduva) un ambiente nada fácil.

El plan de los locales

En principio, el entrenador local, Antxon Muneta, cuenta con las bajas del defensa y capitán Juan Gutiérrez, además de Postigo y Marí, pero recupera, al menos para entrar en la convocatoria, a Pablo Pérez. Maras se postula como novedad defensiva en el once. En los últimos encuentros, el Mirandés ha cambiado a zaga de cuatro. Ya en la primera vuelta generó problemas en el SkyFi Castalia (pese al 3-1 definitivo), con un planteamiento intenso y atrevido.

El Mirandés viene de lograr una remontada vital en el feudo del Zaragoza. El mayor peligro ofensivo lo genera el máximo goleador, Carlos Fernández, secundado por Unax del Cura y Javi Hernández.