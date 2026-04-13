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El uno a uno del Castellón contra el Mirandés | Vota al mejor

Los albinegros se adelantaron con goles de Jakobsen y Cala, pero cedieron un empate tras el descanso (2-2)

Álex Calatrava dio un gol y anotó un tanto en Anduva.

Álex Calatrava dio un gol y anotó un tanto en Anduva. / CD Castellón

Enrique Ballester

Enrique Ballester

Castellón

Matthys

|7| Poco trabajo en la primera parte. Superado en dos manos a mano. Al final intervino con éxito para evitar la derrota.

Mellot

|6| Sobresaliente en la primera mitad, robando alto y corrigiendo. Luego se equivocó: vio una roja similar a la de Gijón.

Brignani

|6| Algo rígido en el primer gol. Sufrió a campo abierto. Pudo marcar otro tanto en un saque de esquina.

Alberto

|6| Bien con la pelota, se incorporó al ataque en conducción. En el 2-2 quizá pudo proteger mejor su espalda.

Lucas Alcázar

|6| Intenso en la vuelta al once. Asomó con peligro en ataque y cumplió como tercer central tras la expulsión de Mellot.

Diego Barri

|6| Protagonista en la primera parte. Un tiro al larguero. Luego sufrió para contener las contras rivales, con espacios.

Gerenabarrena

|6| Ganador en los mejores momentos del equipo. Robó y movió bien la pelota, sin complicaciones.

Pablo Santiago

|7| Sigue en buena línea, con y sin balón. Enroscó un centro a Camara que era un caramelo. El trabajo habitual.

Álex Calatrava

|7| Dio un gol, marcó otro y generó numerosas ocasiones para sus compañeros. Partido completo.

Jakobsen

|7| Continúa en racha ascendente. Marcó un buen gol adelantándose a la defensa y participó en ataques con criterio.

Camara

|4| Aportó en juego corrido y peleó como de costumbre, pero falló más de la cuenta: una de empujarla, otra con el pie y la última con la cabeza. No fue su día.

También jugaron

Mabil | 5 |. Discreto. Trabajó su banda en inferioridad numérica.

Cipenga | 6 |. Vertical. Motivado en su regreso a la disciplina albinegra, fue el mejor argumento ofensivo en el tramo final.

Doué | 5 |. Errático. Ayudó a Barri en la media.

Álvaro | 6 |. Lo intentó. Un disparo lejano y buenos movimientos.

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Fadel | - |. El añadido. Sin errores.

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