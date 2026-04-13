Conexión Orellut | El CD Castellón muestra en Anduva sus 'dos caras'

En Conexión Orellut analizamos el empate (2-2) del CD Castellón en su visita al CD Mirandés, en un partido en el que el equipo volvió a dejar sensaciones opuestas. Repasamos las claves del encuentro, los momentos que marcaron el resultado y qué supone este punto en la lucha por disputar el play off de ascenso a Primera División.

Con José Luis Gual, Dragan Punisic, Miguel Alayrach y Pablo Bou, el programa pone el foco en la situación actual del conjunto albinegro en este tramo decisivo de la temporada. Además, Juanfra Roca interviene para explicar los detalles del traspaso de la joven promesa Fran Santamaría al Real Madrid.

Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual

Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.

Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.

👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube PodcastiVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.