Matthys: dos goles encajados, cinco paradas salvadoras y un mensaje tras el Mirandés-Castellón

El CD Castellón se marchó de Miranda de Ebro con un sabor amargo pese a sumar un punto. El 2-2 ante el Mirandés, después de una primera parte muy solvente y de haber tenido opciones para sentenciar, dejó una mezcla de frustración, autocrítica y sensación de oportunidad perdida en el vestuario albinegro. Así lo expresó Romain Matthys, que fue uno de los protagonistas del tramo final del encuentro con dos intervenciones de mérito para evitar la derrota.

El portero del Castellón no escondió el malestar del equipo tras dejar escapar una ventaja importante y lanzó un mensaje claro tras el encuentro: “Necesitamos ser un poco más maduros, tanto adelante como atrás”. Su reflexión resumió el sentimiento de una plantilla que vio cómo un partido que parecía encarrilado acabó complicándose en apenas unos minutos.

Matthys señala la falta de madurez del Castellón

Las palabras del guardameta albinegro dibujan con claridad la lectura interna del partido. El equipo se fue al descanso con una ventaja de 0-2 y había ofrecido una imagen convincente, con dominio y sensación de control. Sin embargo, el choque cambió radicalmente en la segunda mitad, especialmente tras el primer tanto del conjunto local.

Para Matthys, ahí estuvo uno de los puntos de inflexión. El portero reconoció que el equipo notó el golpe anímico del 1-2, más aún cuando el Castellón había estado muy cerca de firmar el tercer gol antes de encajar. “Cuando marcaron el primer gol, la motivación bajó un poco”, explicó, asumiendo que ese momento afectó al bloque. El empate posterior llegó muy rápido y terminó de meter al equipo en un escenario incómodo.

La situación se agravó además con la tarjeta roja, un factor que el propio futbolista también señaló como decisivo en el desenlace. En su análisis, el partido dejó una enseñanza clara para el grupo: aprender a gestionar mejor los momentos adversos y cerrar encuentros que tiene de cara. “Creo que teníamos que ganar este partido, pero así son las cosas”, resumió.

Dos paradas clave, pero Matthys pone el foco en el resultado

En lo individual, Matthys fue uno de los nombres propios de los últimos minutos. Con el partido empatado, sostuvo al Castellón con dos acciones de mucho nivel que permitieron, al menos, conservar un punto en un encuentro que se había puesto muy cuesta arriba. Aun así, el portero evitó cualquier protagonismo personal y dejó claro que su valoración pasa primero por el resultado colectivo.

Lejos de quedarse con sus intervenciones, el guardameta insistió en que el empate sabe a poco. “Solo nos llevamos un punto y no es suficiente para nosotros”, dijo, dejando patente la ambición del vestuario y también la decepción por no haber convertido una actuación sólida en la primera parte en una victoria de más peso.

Ese mensaje encaja con el sentir de un equipo que, por cómo se había desarrollado el encuentro, se vio más cerca de sumar tres puntos que de tener que defender el empate en el tramo final. Por eso, más allá de las paradas de mérito o del esfuerzo en inferioridad, el discurso posterior estuvo marcado por la autocrítica.

El apoyo de la afición del Castellón, otro de los mensajes del partido

Además del análisis futbolístico, Matthys quiso detenerse en el respaldo de la grada albinegra en Miranda. El desplazamiento de seguidores del CD Castellón, pese al escaso número de entradas disponibles para la zona visitante, no pasó desapercibido para la plantilla. El guardameta agradeció expresamente ese apoyo y le dio valor en un momento complicado del encuentro.

“Creo que es muy bueno para nosotros ver a todos estos aficionados viniendo a apoyarnos”, señaló. Incluso fue un paso más allá al considerar que ese aliento ayudó al equipo a sostenerse en los minutos de más sufrimiento. “Nos ayudó mucho también para mantener este punto”, afirmó.

En un contexto de decepción por no haber amarrado la victoria, el reconocimiento a la afición fue uno de los mensajes más destacados de la comparecencia. También lo fue la voluntad de reacción inmediata del equipo, que ya mira al siguiente compromiso liguero con la intención de corregir errores y ofrecer una mejor imagen.

Romain Matthys, en pleno partido en Anduva. / LALIGA

Un empate que deja autocrítica y aviso interno

Las declaraciones de Matthys dejan una idea central tras el 2-2 del Castellón en Miranda: el equipo siente que dejó escapar una oportunidad importante. La lectura no es la de un punto celebrado, sino la de un partido que, por juego, por marcador y por sensaciones, debía haber terminado de otra manera.

La palabra que eligió el guardameta, madurez, resume bien el reto inmediato del conjunto albinegro. Ser más sólido en las áreas, gestionar mejor los momentos de duda y saber responder cuando el rival cambia la dinámica del partido aparecen como deberes urgentes para un equipo que quiere seguir creciendo en la competición.

Mientras tanto, el vestuario ya pone el foco en el próximo compromiso en casa. Con el respaldo de su gente y con la sensación de que hay margen de mejora, el CD Castellón tratará de convertir la frustración de Miranda de Ebro en una reacción inmediata. Y el mensaje de Matthys ya marca el camino: autocrítica, aprendizaje y más madurez para no dejar escapar partidos que parecen ganados.