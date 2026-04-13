El prometedor jugador del Castellón traspasado al Real Madrid

En julio de 2020, el Real Madrid se llevó a Pau Ferrer, delantero del juvenil A del Castellón; en enero del 2024, la entidad blanca fichó al atacante Jeremy de León (19 años), militando en el primer equipo albinegro; y cuando acabe el presente campeonato liguero, el joven atacante de 18 años Fran Santamaría se despedirá de la casa en la que ha estado los ocho últimos años, pues cambiará la camiseta albinegra por la blanca.

Hace unas pocas semanas que se cerró la contratación. El agente del delantero castellonense se lo comunicó tanto a Ramón Soria como a Tomeu Nadal. Esta operación dejará una pequeña indemnización en las arcas del Castellón, que además tendrá más ingresos si el futbolista consigue determinados objetivos con el Real Madrid.

Ocho campañas de albinegro

Fran Santamaría Turch (Castelló, 10 de abril de 2008) dio sus primeros pasos futbolísticos en el Tonín, hasta que en verano de 2017 se incorporó al Estrella de Castellón. Luego, desde verano del 2018 al del 2026, vestirá de albinegro. La próxima ya será en el Real Madrid.

Solamente en las cuatro últimas campañas, este joven delantero ha disputado 139 partidos entre cadete, juvenil y filial, con una destacada cifra de 65 goles, destacando los 19 que selló la temporada 2023/2024 en 36 partidos o los 13 en Liga Nacional Juvenil el pasado curso. Y en el presente suma 15 tantos, repartidos 13 en División de Honor Juvenil y dos con el Castellón B (Segunda Federación).

El anuncio

El Castellón ha anunciado el acuerdo a través de las redes sociales:

"El CD Castellón y el Real Madrid CF han llegado a un acuerdo para el traspaso de Fran Santamaría (2008) al conjunto blanco para la próxima temporada. El jugador abandona la disciplina albinegra tras toda una vida ligada al club de su ciudad.

A sus 17 años, el ariete ha anotado 15 goles en 32 partidos disputados esta misma temporada. Siendo de segundo año en la categoría Juvenil, Fran ha anotado 2 goles en 15 encuentros con el CD Castellón ‘B’ en Segunda Federación, a los que hay que sumar otras 13 dianas en 17 encuentros en División de Honor con el Juvenil ‘A’. Hasta que comenzó a trabajar en dinámica con el filial albinegro, el delantero era el máximo goleador del grupo en la categoría más alta del fútbol juvenil.

El club desea agradecer a Fran su gran compromiso y dedicación todos estos años con el club y le desea la mayor de las suertes en su próxima etapa profesional."

Fran Santamaría, jugador del Castellón traspasado al Real Madrid. / JUAN FRANCISCO ROCA

¿Más salidas?

Sabido que Fran Santamaría no seguirá en el Castellón, otra de las incógnitas está en saber qué sucederá con otro de los prometedores futbolistas de las secciones inferiores: Adrián Arapio, un juvenil de segundo año que acaba contrato.