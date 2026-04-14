Castellón y LaLiga, juntos contra el odio y la discriminación en el fútbol

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Castellón, Maica Hurtado, ha mantenido una reunión de trabajo en la sede de LaLiga, en Madrid, con José Montero, director de Relaciones Institucionales del organismo, dentro del convenio de adhesión de la ciudad como miembro del proyecto “LALIGA VS”, una iniciativa impulsada por LaLiga junto con clubes e instituciones estratégicas con el objetivo de combatir el odio y cualquier forma de discriminación dentro y fuera del fútbol.

Hurtado, tras la reunión que mantuvo el pasado mes de noviembre en la capital de España con representantes de LaLiga, ha vuelto a mantener un segundo encuentro de trabajo, tras el que ha destacado que “en el marco de la adhesión de Castellón a la Red de Ciudades contra la Violencia y el Racismo, seguimos trabajando de la mano de LaLiga para impulsar y calendarizar acciones durante todo el año, con el objetivo de trasladar estos valores no solo a través del club que nos representa, sino también al fútbol base y al conjunto de la ciudad de Castellón”.

Maica Hurtado, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Castellón, en el SkyFi Castalia. / CD CASTELLÓN

La edil ha señalado la importancia de “seguir reforzando la colaboración institucional para avanzar en la sensibilización, la prevención y la promoción de valores como el respeto, la tolerancia y la igualdad, tanto en el deporte profesional como en el deporte base”.

Red Ciudades LaLiga

Además, el próximo 28 de abril tendrá lugar la presentación oficial de la RED CIUDADES LALIGA en la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), de la que forma parte Castellón. El acto contará con la presencia del presidente de LaLiga, Javier Tebas, y de la presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, y servirá para visibilizar el respaldo de los ayuntamientos adheridos a esta iniciativa, así como para consolidar este espacio común de colaboración institucional.