CD Castellón | Otro casting para sustituir a Mellot

Durante la segunda parte del Mirandés-Castellón, Jeremy Mellot sufrió la tercera expulsión de la temporada. El zaguero francés será baja por sanción en el próximo partido de los orelluts (contra el Burgos, el sábado a las 18.30 horas, en el SkyFi Castalia). La ausencia de Mellot, indiscutible cuando ha estado disponible, abre un agujero en el flanco derecho de la defensa y, de paso, un casting en busca del reemplazo.

Mellot es, posiblemente, la única pieza de la plantilla sin un sustituto claro. En la ventana invernal, el Castellón acudió al mercado y se reforzó en esa posición. Como explicó el presidente Bob Voulgaris en Mediterráneo, la incorporación del joven Ismael Fadel cumplía un propósito múltiple: entrenar en dinámica de primer equipo, competir con el filial y estar preparado para el fútbol profesional cuando fuera necesario.

Pronto fue necesario. Mellot vio contra el Andorra la quinta amarilla del curso y cumplió sanción en la jornada 25. Allí, en Valladolid, el entrenador Pablo Hernández apostó por Fadel y le dio la titularidad en la zona derecha de la zaga. El joven defensa aragonés sacó la papeleta adelante en una de las victorias más impactantes de la temporada (0-4).

Otras opciones

Poco después, en el Castellón-Racing, Mellot fue expulsado. Por este motivo se perdió la visita de los albinegros al feudo de la Real Sociedad B. En esa ocasión, en la jornada 29, Pablo también se vio condicionado por la ausencia de Lucas Alcázar. En la parcela de Mellot jugó Raúl Sánchez. No terminó de funcionar y el Castellón cayó derrotado (4-2).

Raúl Sánchez, entre Cala y Suero, durante un entrenamiento en la ciudad deportiva Globeenergy. / Toni Losas

La segunda expulsión de Mellot no tardó en llegar: vio la roja en Gijón contra el Sporting. En la jornada 31, en el duelo del Castellón contra la Cultural en el SkyFi Castalia, el elegido en su posición fue Beñat Gerenabarrena. Tras una floja primera mitad en lo colectivo, Gere volvió al centro del campo y Pablo regresó a la primera opción de la secuencia. Ismael Fadel jugó toda la segunda parte. En una desafortunada acción, casi al final del partido, cometió un penalti que significó el 1-1 definitivo.

La historia se repite

El domingo en Anduva, en el segundo tiempo del Mirandés-Castellón, Mellot fue expulsado. De nuevo Pablo Hernández tendrá que meter el bisturí en el once. A las opciones ya exploradas, se unen otras como reubicar a alguno de los laterales zurdos (Tincho, Salva Ruiz) o a algún carrilero largo (Mabil). Hasta el momento, es el rompecabezas que más está costando.