Horarios confirmados para los próximos tres partidos del CD Castellón

El CD Castellón ya conoce el horario de sus próximos tres compromisos ligueros, en un tramo de calendario que puede resultar clave en sus aspiraciones de la temporada.

El primero de ellos será en casa, en el SkyFi Castalia, donde el conjunto albinegro recibirá al Burgos el sábado 18 de abril a partir de las 18:30 horas. Un duelo ante un rival siempre competitivo, que está también en la pelea por el ascenso y que pondrá a prueba la fortaleza como local del equipo de Pablo Hernández, que no podrá contar con el sancionado Mellot.

Una semana más tarde, los orelluts viajarán a Andalucía para medirse al Málaga en el campo de La Rosaleda. El encuentro se disputará el sábado 25 de abril a las 21:00 horas, en un escenario exigente contra otro de los candidatos al ascenso. En la primera vuelta, los albinegros ganaron 2-1 en casa, con una remontada épica.

El nuevo horario

Por último, hoy mismo se ha conocido un nuevo horario. El equipo orellut volverá a jugar ante su afición en el SkyFi Castalia para enfrentarse al Córdoba. Este partido ha quedado fijado para el sábado 2 de mayo a las 18:30 horas.

De este modo, el calendario inmediato del Castellón queda definido con dos encuentros en casa y uno a domicilio, todos ellos en sábado, lo que permitirá a la afición planificarse para acompañar al equipo en este momento decisivo del curso. Cuando finalice esta secuencia, quedarán las últimas cuatro jornadas (salida a Ceuta, Cádiz en casa, viaje a Huesca y fin de curso contra el Eibar en el SkyFi Castalia), en horarios aún por concretar.