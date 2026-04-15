Así fue el Burgos-Castellón de la primera vuelta: sin goles y con polémica
Un claro penalti a Cala omitido y la falta de acierto negaron el triunfo ‘orellut’ (0-0)
La diferencia particular de goles, otro factor en juego el sábado en el SkyFi Castalia (18.30 horas)
El SkyFi Castalia albergará este sábado un partidazo entre el Castellón y el Burgos, dos equipos que están rindiendo a un gran nivel y se han colado, por méritos propios, entre los candidatos al ascenso a la Primera División.
En la primera vuelta, el Castellón empató a cero ante el Burgos en El Plantío en un encuentro que dominó y que estuvo marcado por una acción polémica.
El partido
Desde el inicio, el conjunto albinegro imprimió intensidad y buscó la portería rival, aunque sin acierto en los metros finales. Durante la primera mitad, ambos equipos tuvieron alguna opción, pero el partido quedó marcado por una acción polémica en el 41’, cuando el colegiado no señaló un claro penalti sobre Cala cuando se disponía a lanzar a portería.
En la segunda parte, el Castellón fue superior, con un juego mucho más vertical y acumulando multitud de ocasiones, pero sin encontrar el gol. El Burgos apenas inquietó a Matthys y el encuentro finalizó con reparto de puntos en un duelo en el que el Castellón mereció una mayor recompensa, pero se vio condicionado por la falta de acierto y la controvertida decisión arbitral sobre Cala.
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