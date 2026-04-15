CD Castellón | ¡Lo nunca visto! Matthys protagoniza las dos mejores paradas de la jornada, según LaLiga

En una categoría tan larga, igualada y exigente como LaLiga Hypermotion, los goles suelen ocupar el foco principal, pero hay otro contenido que cada semana se ha ganado un espacio fijo entre los aficionados: el ránking con las cinco mejores paradas de la jornada. Esta semana, con un hito para el CD Castellón.

Publicado de forma recurrente por LaLiga Hypermotion en sus redes sociales y plataformas oficiales, este top-5 se ha convertido en uno de los formatos más reconocibles de la competición, una especie de resumen visual que pone en valor a los porteros y recuerda una verdad esencial de la Segunda División: muchas veces un paradón vale tanto como un gol.

Razones de su popularidad

El formato funciona especialmente bien porque mezcla espectáculo, emoción y contexto competitivo. No se trata solo de enseñar una estirada plástica o una mano imposible. También sirve para resumir lo que ha pasado en una jornada: un guardameta que salva a su equipo en el descuento, una reacción a bocajarro que mantiene un empate o una doble intervención que sostiene tres puntos.

En ese sentido, este ránking de las mejores paradas de LaLiga Hypermotion no solo es viral; también ayuda a contar la propia competición.

Un formato que da protagonismo a los porteros de LaLiga Hypermotion

La gran virtud de este top semanal es que da visibilidad a una figura muchas veces decisiva y no siempre suficientemente reconocida. En una liga como la Segunda, donde abundan los partidos cerrados y los detalles marcan diferencias mínimas, el papel del portero puede ser determinante. Por eso, esta clasificación se ha consolidado como una tradición digital que premia actuaciones individuales muy concretas, sin necesidad de mirar tanto las estadísticas acumuladas.

Cada jornada deja nombres distintos, aunque algunos empiezan a repetirse con frecuencia. Ahí aparecen guardametas de equipos que pelean por el ascenso, pero también porteros de clubs que pasan más tiempo defendiendo y que necesitan noches brillantes para sobrevivir. Esa variedad es otra de las claves del éxito del formato: cada fin de semana cambia el héroe, pero la portería siempre tiene su momento de gloria.

Romain Matthys, en un entrenamiento en la Ciudad Deportiva Globeenergy. / ERIK PRADAS

El dato más curioso: cuando un mismo portero entra dos veces en el top-5

El seguimiento de estos ránkings deja una pregunta especialmente llamativa: ¿ha ocurrido alguna vez que un mismo portero aparezca dos veces en una misma jornada? La respuesta es sí. Y eso ya dice mucho del impacto que puede tener un guardameta en un solo partido.

Uno de los casos más claros es el de Ander Cantero (Burgos CF), que en la jornada 25 de la temporada 2024/2025 apareció dos veces en el ránking semanal de LaLiga Hypermotion. Lo hizo, además, con una presencia de mucho peso: firmó la mejor parada de la jornada y también ocupó el tercer puesto. Es decir, un mismo portero fue capaz de colar dos acciones entre las más destacadas del fin de semana, una demostración evidente de protagonismo bajo palos.

Otro ejemplo lo protagonizó Jokin Ezkieta (Racing de Santander) en la jornada 31, cuando también logró meterse dos veces en el top-5. En su caso, apareció en el segundo puesto y en el quinto, otro precedente que confirma que el formato sí admite dobles apariciones de un mismo meta cuando su actuación lo justifica.

¿Y ocupar a la vez el número 1 y el número 2?

Esa es la gran curiosidad que deja este ránking semanal. Y aquí el matiz es importante. Sí ha habido porteros repetidos dos veces en una misma clasificación, pero no consta de forma clara un caso confirmado en el que un mismo guardameta haya monopolizado simultáneamente el puesto uno y el puesto dos.

Los antecedentes revisados muestran un dominio parcial, pero no absoluto. El ejemplo más cercano es ese 1 y 3 de Ander Cantero o el 2 y 5 de Jokin Ezkieta, dos situaciones llamativas que refuerzan el peso de sus actuaciones, pero que no llegan a ese doblete exacto en la cima del ránking.

Hasta que, esta semana, en la 35ª jornada de LaLiga Hypermotion, Romain Matthys (Castellón) lo ha logrado.

Ahí está una de las razones por las que este contenido funciona tan bien. Genera conversación. Invita al debate. Abre comparaciones entre estilos de parada, contextos de partido y dificultad técnica. ¿Es más valiosa una mano abajo a quemarropa o una estirada a la escuadra? ¿Debe pesar más la plasticidad o el momento del encuentro?

Ese tipo de discusión convierte el ránking en mucho más que una pieza audiovisual.

Las otras tres

La quinta, a juicio de LaLiga, es una que le hace Rubén Yáñez (Sporting de Gijón) a una volea de Fer Niño (Burgos CF).

(Sporting de Gijón) a una volea de (Burgos CF). La cuarta, la respuesta de Esteban Andrada (Real Zaragoza) al trallazo de Mikel Goti (Córdoba CF).

(Real Zaragoza) al trallazo de (Córdoba CF). La tercera, es la intervención de Dani Jiménez (SD Huesca) a Nsongo Bil (RC Deportivo de La Coruña).

Las dos de Matthys