Desplazamiento a La Rosaleda: estos son los precios para la afición del Castellón en un duelo clave por el ascenso en Málaga

Málaga-Castellón suena a partido grande de LaLiga Hypermotion. Y más aún cuando ambos equipos llegan inmersos en plena lucha por el ascenso a Primera División. Cuarto y sexto clasificados, respectivamente, blanquiazules y albinegros se medirán el próximo sábado 25 de abril a las 21.00 horas en La Rosaleda, uno de los estadios con más peso del fútbol español.

Será, además, un escenario especial para el Castellón. Allí logró en 2020 su regreso al fútbol profesional en aquel recordado ascenso tras la pandemia. Ahora, seis años después, el conjunto orellut volverá a Málaga para afrontar otro encuentro de enorme trascendencia.

A falta de solo cinco jornadas para el final del campeonato, el duelo se presenta como una cita de alto voltaje en la pelea por subir a Primera. Mucho en juego y un desplazamiento tan largo como ilusionante para una afición albinegra que volverá a estar al lado de su equipo en uno de los momentos clave de la temporada.

Once del Castellón en La Rosaleda la pasada temporada. / CD Castellón

Estos son los precios

El CD Castellón ha lanzado este miércoles las entradas para la zona visitante de La Rosaleda a un precio de 20 euros. La entidad recuerda que la compra debe realizarse a través del Área de Abonado, dentro del nuevo sistema implantado por el club. Podrán acceder a la venta aquellos miembros del Carnet Albinegre que hayan renovado su condición o hayan formalizado su alta.

La venta está habilitada exclusivamente online y permanecerá abierta hasta el lunes 20 de abril a las 18.00 horas, salvo que las localidades se agoten antes. En el caso de que todavía queden entradas disponibles, el club abrirá un segundo turno destinado a acompañantes de abonados que viajen al partido. Esa venta se realizará de forma presencial el martes 21 de abril, de 16.00 a 19.00 horas, en las taquillas de SkyFi Castalia.

El Castellón también ha precisado que, si el administrador del grupo de abonos no realiza el desplazamiento, las entradas deberán adquirirse desde el área personal del abonado que sí vaya a viajar, y no desde la cuenta del administrador.

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Asimismo, las entradas estarán disponibles únicamente para abonados del CD Castellón y poseedores del Carnet Albinegre. Las localidades se enviarán posteriormente por correo electrónico y no de manera inmediata tras la compra. Por último, el club recuerda que, por normativa de LaLiga, las entradas son nominales, por lo que la identidad del aficionado podrá ser comprobada en el acceso al estadio.