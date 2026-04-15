Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Viajes Castellón SéniorEstudios universitariosEl arroz más famoso de CastellónCastelló calidad de vidaFiestas Virgen del LledóAvance jubilaciónPrime Video Ultra
instagramlinkedin

Precedentes | Varios Burgos contra el CD Castellón y recuerdos del doblete de Cala

El Burgos que visita el sábado al Castellón solo ha jugado dos veces en el SkyFi Castalia

Con anterioridad, otros dos Burgos se enfrentaron a los ‘orelluts’, tanto en el viejo como en el nuevo Castalia

Álex Calatrava celebra el 2-1 al Burgos del curso pasado. Marcó dos goles.

Álex Calatrava celebra el 2-1 al Burgos del curso pasado. Marcó dos goles. / GABRIEL UTIEL

David Oliver

Castellón

El actual Burgos CF, fundado a mediados de los años ochenta, visita este sábado al CD Castellón (18.30 horas). Hasta el 2-1 de la temporada pasada (doblete de Cala y penalti fallado por el Burgos en el último suspiro), solo existía un precedente y se remontaba a la temporada 2002/03. Con anterioridad, cabe matizar, otros dos Burgos midieron fuerzas con el Castellón durante el siglo pasado.

Aquel partido de 2003 corresponde a la Segunda B. El conjunto albinegro, dirigido por José Luis Oltra, firmó tablas (1-1). El gol de los orelluts lo anotó Marcos Estruch y el Castellón formó con Oliva, Paco Mije, Mora, Miguel, Palacios, Navarro, Abel, Juanjo, Javi Sanchis, Quero y Marcos. Desde el banquillo entraron Chito, Salillas y Nacho Aznar.

El curso pasado, en marzo del 2025, el Castellón de Johan Plat logró una sufrida victoria (2-1). Álex Calatrava marcó los dos goles y el Burgos estrelló en el larguero un penalti de última hora. Los albinegros formaron con Gonzalo; Chirino, Alberto, Jozhua, Zarfino, Van den Belt, Mabil, Suero, Cala, Raúl Sánchez y De Miguel, con minutos desde el banquillo para Óscar Gil, Jojic, Escobar, Markanich y Gonzalo Pastor.

El Real Burgos

Antes, a finales de los ochenta y principios de los noventa, el Castellón recibió en cuatro ocasiones al Real Burgos. Tres de ellas fueron en Segunda, con una victoria, un empate y una derrota. Cabe apuntar que en 1989 el Castellón abrochó el ascenso a Primera gracias a un empate en El Plantío de Burgos (0-0).

Dos cursos después se enfrentaron en Primera. En la 1990/91, el Castellón de Luiche empató sin goles en Castalia.

Noticias relacionadas y más

Aquel Castalia, ahora SkyFi Castalia, ya era el nuevo estadio, inaugurado en 1987. Antes, desde 1969 a 1981, el Castellón recibió al Burgos CF original, que desapareció en 1983, en el viejo Castalia. En la 1972/73, en Primera, los orelluts de Lucien Muller ganaron gracias a un doblete de Planelles y a un penalti anotado por Clares (3-1). En Segunda midieron fuerzas en cinco ocasiones, con un balance para los albinegros de cuatro victorias y una derrota, sin empates. El sábado, nuevo episodio de la historia.

Varios duelos directos

Además del Castellón-Burgos del sábado en el SkyFi Castalia, en el que medirán fuerzas el sexto y el quinto clasificado, la jornada depara otro enfrentamiento directo entre equipos inmersos en la pelea por el ascenso a Primera División. El domingo a las 21.00 horas, el Almería (tercero) recibirá al Málaga (cuarto) en el otro duelo estelar de la jornada.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents