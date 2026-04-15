Precedentes | Varios Burgos contra el CD Castellón y recuerdos del doblete de Cala

El actual Burgos CF, fundado a mediados de los años ochenta, visita este sábado al CD Castellón (18.30 horas). Hasta el 2-1 de la temporada pasada (doblete de Cala y penalti fallado por el Burgos en el último suspiro), solo existía un precedente y se remontaba a la temporada 2002/03. Con anterioridad, cabe matizar, otros dos Burgos midieron fuerzas con el Castellón durante el siglo pasado.

Aquel partido de 2003 corresponde a la Segunda B. El conjunto albinegro, dirigido por José Luis Oltra, firmó tablas (1-1). El gol de los orelluts lo anotó Marcos Estruch y el Castellón formó con Oliva, Paco Mije, Mora, Miguel, Palacios, Navarro, Abel, Juanjo, Javi Sanchis, Quero y Marcos. Desde el banquillo entraron Chito, Salillas y Nacho Aznar.

El curso pasado, en marzo del 2025, el Castellón de Johan Plat logró una sufrida victoria (2-1). Álex Calatrava marcó los dos goles y el Burgos estrelló en el larguero un penalti de última hora. Los albinegros formaron con Gonzalo; Chirino, Alberto, Jozhua, Zarfino, Van den Belt, Mabil, Suero, Cala, Raúl Sánchez y De Miguel, con minutos desde el banquillo para Óscar Gil, Jojic, Escobar, Markanich y Gonzalo Pastor.

El Real Burgos

Antes, a finales de los ochenta y principios de los noventa, el Castellón recibió en cuatro ocasiones al Real Burgos. Tres de ellas fueron en Segunda, con una victoria, un empate y una derrota. Cabe apuntar que en 1989 el Castellón abrochó el ascenso a Primera gracias a un empate en El Plantío de Burgos (0-0).

Dos cursos después se enfrentaron en Primera. En la 1990/91, el Castellón de Luiche empató sin goles en Castalia.

Aquel Castalia, ahora SkyFi Castalia, ya era el nuevo estadio, inaugurado en 1987. Antes, desde 1969 a 1981, el Castellón recibió al Burgos CF original, que desapareció en 1983, en el viejo Castalia. En la 1972/73, en Primera, los orelluts de Lucien Muller ganaron gracias a un doblete de Planelles y a un penalti anotado por Clares (3-1). En Segunda midieron fuerzas en cinco ocasiones, con un balance para los albinegros de cuatro victorias y una derrota, sin empates. El sábado, nuevo episodio de la historia.