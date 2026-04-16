CD Castellón | Álex Calatrava: "Quedan siete finales y cuatro son en Castalia"

Con nueve goles, siete asistencias y un rendimiento sostenido durante toda la temporada, Álex Calatrava está confirmando todas las virtudes que exhibió el curso pasado. Una vez perdido el efecto sorpresa, la campaña de Cala adquiere un mérito relevante. Es el mayor generador ofensivo en uno de los equipos que mejor ataca.

Protagonista en el empate contra el Mirandés, con un gol y una asistencia, el mediapunta albinegro ha analizado el momento del equipo en la antesala del importante partido del sábado contra el Burgos (18.30 horas), rival directo en la zona alta, y al que marcó en los dos partidos de la pasada temporada.

Estas han sido las frases de Cala en sala de prensa

El ánimo tras el empate contra el Mirandés: "Sabíamos que era un partido difícil, que si no estábamos concentrados 90 miutos podía pasar. Pero estamos con las pilas recargadas, con la confianza de haber hecho buenos partidos en casa contra Almería y Granada, y de seguir y sacar adelante los próximos".

Nivel de juego: "El equipo ha recuperado esa chispa que a lo mejor en la mala racha perdimos. La gente está con la mentalidad adecuada, de confiar en uno mismo, de hacer cada uno lo mejor posible. Ese cambio de chip es lo mejor que nos puede pasar para lo que queda".

Los goles a pelota parada: "Estamos haciendo un trabajo muy bueno en esa faceta. Todo el mundo sabe qué tiene que hacer y lo estamos entrenando mucho. Es algo que te puede dar puntos, partidos, un posible ascenso... Todos estamos concienciados y mentalizado en ello y lo estamos trabajando bien".

Recta final de la temporada. "Dentro de que queda poco, queda mucho. Tenemos que ser humildes y seguir trabajando, con la identidad que nos ha llevado hasta aquí y a ver si podemos conseugir el ascenso que todos soñamos.

El partido contra el Burgos: "Sabemos que va a ser un partido difícil, saben a lo que juegan. Confiamos en nuestro plan de partido y en nuestra idea de juego. Queremos hacernos fuertes en casa hasta el final de la temporada". "Quedan siete finales y cuatro son en Castalia. Sabemos que es un equipo díficil, un rival directo. Estamos en Castalia y tenemos que hacernos fuertes, seguir en la misma línea (de los últimos partidos). Llega un momento de la Liga que todos nos jugamos cosas y queremos, con el apoyo de la gente, con todos empujando, sacar los mejores resultados posibles".

Valoración de su temporada: "Estoy muy contento de poder ayudar al equipo, de que el cuerpo técnico cuente conmigo para lo que necesite. Están apostando por mí e intento devolver esa confianza en el campo y dar resultados. (Este año) me conocen un poco más. Pero intentamos mirar lo nuestro. Yo, encontrar espacios entre líneas para ser determinante. De momento no nos ha ido mal y esperamos seguir en esta línea".