Las cinco horas del 'súper sábado' que marcarán el futuro del Castellón

Sábado, 18 de abril del 2026. Un súper sábado en albinegro, con importantes encuentros para los tres principales equipos masculinos del CD Castellón: primer equipo, filial y juvenil A.

El primer equipo se juega en el SkyFi Castalia, ante el Burgos CF (18.30horas), seguir en play-off de ascenso a LaLiga EA Sports y apretar el ascenso directo, del que está a tres puntos, además de intentar adelantar a un rival inmediato. El filial recibe al Valencia Mestalla en un duelo directo por acercarse a la permanencia en Segunda Federación. Y el juvenil A juega en el campo del Patacona, todavía con la salvación sin cerrar y cinco puntos sobre el descenso.

Lo dicho: este sábado, día 18 de abril, no será un sábado cualquiera para el CD Castellón B y el juvenil A de la escuadra albinegra. Ya que ambos llegan con apreturas a esta recta final del campeonato, y que cada vez quedan menos puntos en juego, ambos se jugarán algo más que tres puntos frente al Valencia Mestalla en Gaetà Huguet y frente al Patacona, en el Municipal de Patacona, respectivamente. A la misma hora, las 16.00 horas, rodará el balón en ambos escenarios.

Primer equipo

El Castellón-Burgos es una final anticipada para el equipo de Pablo Hernández: los albinegros llegan sextos con 58 puntos (en zona de play-off) y tienen al ascenso directo a solo tres puntos, mientras el cuadro castellano suma 60 y es un rival directo. Ganar en el SkyFi Castalia permitiría seguir en promoción, recortar arriba y, además, golpear a un competidor inmediato en el tramo decisivo del curso.

Filial

En la capital de la Plana, el Castellón B necesita ganar sí o sí al Valencia Mestalla, rival directo en la pelea por no ocupar plaza de play-out (eliminatoria a doble partido para no descender a Tercera Federación). Si gana, el descenso directo se habría evitado; y en más de un 90% no disputaría ese peligroso play-out.

Con nueve puntos en juego, el Castellón B suma 39; y por detrás están Valencia Mestalla y Olot (38); en puesto de play-out está el Ibiza-Islas Pitiusas (36); y ocupando la primera plaza de descenso directo aparece el Barbastro (34).

Lo mejor de todo es que estos últimos duelos hay muchos partidos donde se enfrentan los equipos de abajo.

Juvenil A

El juvenil del CD Castellón tiene un calendario infernal. Cuenta con una renta de cinco puntos frente al descenso. El sábado, a las 16.00 horas, afronta el partido más asequible en el feudo del Patacona, que suma los mismos puntos (32) y allí le espera una caldera.

Después recibirá en casa al Villarreal y cerrará la temporada ante el equipo revelación: Murcia Promises.

Si gana este sábado a dicho rival directo, la permanencia estará muy cerca, pero como se pierda…