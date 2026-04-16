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Conexión Orellut | El CD Castellón buscará ante el Burgos CF un triunfo de 'cuatro puntos'

Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor

El CD Castellón buscará ante el Burgos CF un triunfo de 'cuatro puntos'

El CD Castellón buscará ante el Burgos CF un triunfo de 'cuatro puntos' / Mediterráneo

José Luis Gual

José Luis Gual

Castelló

En Conexión Orellutanalizamos la previa del partido de este sábado en Castalia ante el Burgos CF, un rival directo en la lucha por el ascenso. Un duelo clave para el conjunto albinegro, que afronta el encuentro con la necesidad de sumar para mantenerse en la pelea.

Escúchalo en Spotify

Con José Luis Gual, Enrique Ballester, Alfredo Monfort y Luis Pastor, el programa repasa las claves del partido, el momento del equipo y lo que hay en juego en este tramo de la temporada. Además, conocemos la actualidad del Burgos CF de la mano de Sergio González y cerramos con la sección musical Enola Wave junto a Vicente Llácer.

Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual

Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.

Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.

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👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube PodcastiVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.

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