Novedades con el 'caso Cipenga' sobre multas, fechas... que afectan de lleno al Castellón

La histórica clasificación de la República Democrática del Congo para el Mundial de 2026 desató una celebración nacional en Kinshasa, pero también abrió un conflicto con varios clubs europeos. Entre los afectados apareció con fuerza el CD Castellón, que vio cómo Brian Cipenga prolongaba su ausencia más allá de lo previsto y acababa perdiéndose hasta cuatro partidos con la camiseta albinegra.

Lo que debía ser una fiesta inolvidable para todo un país se convirtió en un serio problema para varios equipos. Los internacionales congoleños no regresaron a tiempo tras el billete mundialista y la situación generó malestar, amenazas de sanción y un fuerte ruido en torno a la Federación Congoleña de Fútbol. En el caso del Castellón, el golpe fue especialmente visible, ya que el club se quedó sin Cipenga durante más tiempo del previsto en un tramo sensible del campeonato.

Brian Cipenga, el nombre propio del conflicto en el Castellón

En el SkyFi Castalia, el foco recayó directamente sobre Brian Cipenga. El extremo ya iba a perderse varios encuentros por su convocatoria internacional, pero su tardanza en volver tras las celebraciones en la capital congoleña acabó disparando el problema. La ausencia, que inicialmente entraba dentro de lo asumible, terminó convirtiéndose en una baja de mucho más peso para el conjunto albinegro.

Ese es el gran punto de fricción. Porque el CD Castellón no solo perdió a un jugador por compromisos con su selección, algo habitual en el fútbol profesional. Lo perdió también por un episodio posterior, ajeno a la competición, derivado de unos festejos oficiales que no figuraban en el plan inicial. Ahí es donde nace el malestar: la sensación de que el club acabó pagando las consecuencias de una celebración institucional.

Kinshasa, la escala no prevista que cambió todo

La propia selección congoleña ha admitido que el viaje a Kinshasa después de lograr la clasificación no estaba programado antes del partido decisivo. Fue una invitación del presidente Félix Tshisekedi, que quiso recibir a los Leopardos y convertir el pase al Mundial en una gran celebración de Estado.

El problema fue inmediato. Los jugadores tenían que reincorporarse a sus clubs en pocos días, pero la visita a la capital retrasó el regreso y abrió una situación de tensión con distintas entidades. En algunos casos hubo comprensión. En otros, enfado. Y entre los nombres que más llamaron la atención apareció el de Brian Cipenga, cuyo retraso tuvo una traducción directa en el día a día del Castellón.

Tshisekedi mueve ficha y promete pagar las multas

La polémica ha crecido tanto que el propio presidente congoleño ha salido al paso. Félix Tshisekedi ha asegurado públicamente que cualquier sanción económica derivada de este episodio será asumida por la FECOFA y, en última instancia, por el Estado. El mensaje lanzado a los futbolistas fue claro: que las multas no recaigan sobre ellos.

La maniobra tiene una enorme carga simbólica. Por un lado, protege a los jugadores. Por otro, confirma que las celebraciones por la clasificación sí han tenido consecuencias reales para los clubs. Es, en el fondo, una forma de reconocer que el éxito de la RD Congo provocó un problema añadido a equipos que se quedaron sin sus futbolistas más tiempo del pactado.

La euforia de un país, el perjuicio de un club

Ese es el contraste que deja el caso. Para la República Democrática del Congo, el pase al Mundial representa una gesta histórica. Para el CD Castellón, en cambio, el episodio dejó una factura deportiva evidente. La ausencia de Brian Cipenga durante cuatro partidos convirtió una convocatoria internacional en un contratiempo mayor del esperado y elevó la irritación en el entorno albinegro.

Al final, la historia se resume en una idea muy potente: la fiesta de un país acabó teniendo consecuencias en el SkyFi Castalia. Y aunque Tshisekedi haya prometido pagar las multas, en el Castellón queda la sensación de que el daño competitivo ya está hecho.

La República Democrática del Congo celebra el gol en la prórroga ante Jamaica, que les dio el billete al Mundial. / AGENCIAS

El seleccionador también se pronuncia

Por otro lado, Sébastien Desabre, en una entrevista en Afrik-Foot, también ha hablado de esta polémica.

El entrenador francés aseguró que el viaje a Kinshasa tras la clasificación de la RD Congo para el Mundial no estaba previsto y surgió por invitación del presidente Félix Tshisekedi. El seleccionador explicó que hablaron con los clubs para justificar el retraso en el regreso de los internacionales y subrayó que, en la mayoría de los casos, hubo comprensión. Aun así, admitió que algunos expedientes han llegado a la FIFA y que sí podrían producirse sanciones.