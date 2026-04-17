Álex Lizancos, el lateral del Burgos que pudo ser 'orellut', se cita con el CD Castellón en el SkyFi Castalia

El fútbol es propicio a las realidades paralelas. Los clubs y los futbolistas toman a diario decisiones que después tienen consecuencias. En el limbo del ¿qué hubiese pasado si...? se construyen dilemas. Quizá al CD Castellón y a Álex Lizancos se les pase, este sábado en el SkyFi Castalia, alguno de ellos por sus cabezas.

Lizancos tiene 22 años y el pasado verano cambió el Lugo por el Burgos. El sábado a las 18.30 horas se enfrentará al que pudo ser su equipo. El Castellón abordó en varias ocasiones la contratación del joven lateral derecho, que prefirió marcharse a El Plantío, donde está confirmando su gran proyección.

El andaluz Lizancos irrumpió el curso pasado en Primera RFEF, como un relámpago. Se adueñó del lateral derecho del Lugo. Lideró la categoría en algunas de las métricas que más valoran los orelluts, como el número de duelos defensivos ganados. Ya en el mercado de invierno del curso 2024/25 el Castellón tanteó varias opciones para reforzar el costado derecho de la zaga y Lizancos fue una de ellas. Pero cuando de veras estuvo cerca de vestir de albinegro fue en el pasado verano. Las propuestas del Burgos y el Castellón eran parejas, y el jugador tuvo la última palabra.

Lizancos eligió Burgos porque vio más probable disponer de minutos de juego. El granadino era consciente de que el Castellón había fichado a Jeremy Mellot, que iba a ser su competencia directa.

Mellot saluda a varios jugadores del Albacete tras el encuentro de la primera vuelta en el SkyFi Castalia. / ERIK PRADAS

Se puede decir que no iba muy desencaminado. Mellot, que curiosamente se perderá el partido del sábado por sanción, ha sido fijo para Pablo Hernández en el campeonato de Liga y está ofreciendo un rendimiento destacado. Por su parte, Lizancos está demostrando por qué el Castellón quiso ficharlo.

Jugador revelación

En su primera experiencia en el fútbol profesional, Lizancos, con 34 partidos oficiales entre Liga y Copa y dos goles, se ha ganado el puesto en uno de los equipos más en forma de Segunda: el Burgos encadena ocho jornadas sin perder y es quinto en la tabla.

Nacido en Granada en 2003, Lizancos se formó en diferentes clubs de su ciudad. Después de pasar por el Huétor Vega de Tercera RFEF, el Lugo lo captó en sus redes. Primero para el filial y después en el primer equipo, donde brilló. El Burgos pagó unos 200.000 euros y lo firmó hasta 2029. Con él se presentará el sábado en la que pudo ser su casa.

Versión actualizada del artículo publicado originalmente en noviembre de 2025.