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Comunicado del CD Castellón sobre la ampliación de capital

El club albinegro informa a sus accionistas

Willy Fente, el director financiero, Alberto González, el consejero delegado, y Marta Máñez, la secretaria del consejo, en una junta de accionistas

Willy Fente, el director financiero, Alberto González, el consejero delegado, y Marta Máñez, la secretaria del consejo, en una junta de accionistas / ERIK PRADAS

David Oliver

Castellón

El CD Castellón ha informado a través de un comunicado sobre las últimas novedades relativas a la ampliación de capital aprobada en la pasada junta de accionistas.

Comunicado oficial

Se comunica a los Sres. Accionistas que hoy 17 de abril de 2026 se encuentra publicado en el BORME, a los efectos oportunos, el anuncio del aumento de capital con cargo a aportaciones dinerarias aprobado por la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del Club Deportivo Castellón, S.A.D (la “Sociedad”) celebrada el pasado 7 de enero de 2026 y que podrán encontrar en su integridad en el siguiente enlace: https://www.boe.es/borme/dias/2026/04/17/pdfs/BORME-C-2026-1324.pdf

Los Sres. Accionistas que deseen acudir a la ampliación de capital podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la información relativa a las acciones a las que tienen derecho a suscribir y la cantidad total a desembolsar, incluyendo el valor nominal y la correspondiente prima, a través de la siguiente dirección de e-mail: accionistas@cdcastellon.com

El desembolso de las acciones suscritas, esto es su valor nominal junto con la totalidad de la prima de emisión correspondiente, deberá efectuarse en efectivo metálico mediante ingreso en la cuenta corriente abierta a nombre de la Sociedad número ES7701821900330201730759 en el plazo de un mes desde la publicación desde la publicación del anuncio en el BORME.

El palco del SkyFi Castalia, con Voulgaris.

El palco del SkyFi Castalia, con Voulgaris. / KMY ROS

La ampliación de capital

La junta aprobó en enero una histórica ampliación de capital. El club aumentará el capital social con prima de emisión por un importe total de 17.999.999,96 euros. Es decir, una cifra sin precedentes en la historia del club: 18 millones de euros.

Noticias relacionadas y más

La fórmula que empleará el Castellón es la habitual en las últimas ampliaciones de capital de la era Voulgaris. Esta ampliación eleva el capital social de la sociedad, fijado actualmente en 8,1 millones de euros hasta los 12,63, mediante una compensación parcial de crédito. Además, las acciones se emiten con una prima de emisión de 13,46 millones de euros. El importe total a desembolsar, los mentados 17,99 millones de euros.

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