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En directo | Castellón-Burgos: Nuevo partido clave para el conjunto albinegro
El equipo de la Plana se mide a un rival directo en busca de sumar tres puntos de oro y seguir en puestos de promoción a Primera
El CD Castellón recibe este sábado al Burgos (18.30 horas) en el partido correspondiente a la 36ª jornada de LaLiga Hypermotion.
Un partido clave para el equipo de Pablo Hernández en su sueño de conseguir el ascenso a Primera División. En frente, otra de las revelaciones.
Sigue el minuto a minuto en Mediterráneo.
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BUENAAAAAAAAAS TARDES | Bienvenidos al minuto a minuto del Castellón-Burgos. Un duelo clave para ambos equipos en la lucha por los puestos de promoción a Primera División. El conjunto orellut quiere sumar la tercera victoria consecutiva en casa tras los importantes triunfos ante Almería y Granada. En frente, el equipo más en forma del momento y también una de las revelaciones de este curso. El duelo está servido, este sábado, desde las 18.30, donde se espera un grandísimo ambiente en el SkyFi Castalia.
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