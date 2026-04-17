En directo | Castellón-Burgos: Nuevo partido clave para el conjunto albinegro

El CD Castellón recibe este sábado al Burgos (18.30 horas) en el partido correspondiente a la 36ª jornada de LaLiga Hypermotion.

Un partido clave para el equipo de Pablo Hernández en su sueño de conseguir el ascenso a Primera División. En frente, otra de las revelaciones.

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