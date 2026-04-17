Esto piensa el entrenador del Burgos sobre el Castellón: "La baja de Mellot es importante"

El CD Castellón recibe el sábado al Burgos CF. El equipo burgalés atraviesa un gran momento de forma y se ha instalado en la pelea por el ascenso. Su entrenador, Luis Miguel Ramis, ha analizado el partido antes de emprender viaje hacia la capital de la Plana.

Estas son sus declaraciones, recogidas por la web del club.

Las frases de Ramis

“El vestuario está bien, tranquilo. Es una semana como cualquier otra a nivel de trabajo, si bien es cierto que la presión y la exigencia van subiendo, pero somos profesionales y llevamos bien todo lo que rodea a nuestro día a día”.

“No queremos entrar en especulaciones sobre lo que puede pasar en varias semanas porque no nos llevan a ninguna conclusión. Estamos únicamente centrados en el partido de mañana, que es ante un rival directo, y con el que podemos aumentar la distancia en la clasificación con él. Queremos estar arriba a final de temporada y eso pasa por enfocarnos paso a paso en cada partido”.

“Cada partido es diferente. Nosotros tenemos que buscar los puntos débiles de nuestros rivales. El Castellón es un gran equipo y más aún en casa. Son verticales, presionantes y con gran capacidad para hacer transiciones. Tendremos que hacerles sufrir de la manera que creemos más efectiva, que es en lo que trabajamos. Veremos cómo se desarrolla el encuentro”.

“La efectividad va a ser clave ante un equipo como el Castellón. Ellos tienen un gran potencial ofensivo y van a intentar meternos en nuestro campo. Vamos a tener que ser ganadores en situaciones de duelos, vamos a tener que hacer un partido muy completo en defensa y tendremos también que ser muy efectivos en ataque”.

“La baja de Mellot es importante para ellos. Es un jugador que conozco bien porque le he entrenado y, aunque con nosotros jugaba un poco más largo, en el Castellón está siendo clave en la salida de balón, habilitando a sus compañeros e incorporándose después al ataque. También es un gran defensor, por lo que, seguro, van a notar su ausencia en este partido, aunque no tengo dudas de que tienen recursos para suplirle”.

Sin bajas

“Están todos disponibles para este partido. Algún jugador ha acumulado menos minutos de entrenamiento, pero todo por una gestión de cargas necesaria a estas alturas de temporada”.

“Nuestra regularidad ha sido clave para estar en la situación en la que estamos. También esta última racha nos ha ayudado a llegar bien y con confianza. Solo nos queda este esprint final en el que vamos a dar todo por quedar lo más arriba posible. Nos vemos capaces de todo”.

“La gran mayoría de jugadores tienen experiencia en estas situaciones y los más jóvenes se contagian de la veteranía de los demás. Todos, insisto, todos los jugadores están preparados para este tramo final de temporada”.

Manolo Nebot

“No espero un partido igual al de la primera vuelta. El momento de la temporada es distinto, al igual que los dos equipos hemos cambiado y evolucionado. Intuyo un partido de alto ritmo y muy igualado”.

“Es una maravilla ver a todos los jugadores competir y apoyar al compañero de forma incondicional. Somos una familia”.