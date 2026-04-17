Pablo Hernández, en la previa del Castellón-Burgos: el rival, los recuperados y la puntería de Ousmane Camara

El CD Castellón recibe este sábado al Burgos CF, en un duelo directo en la zona alta. El entrenador orellut, Pablo Hernández, ha abordado en sala de prensa los principales temas de la actualidad albinegra.

Estas han sido sus frases.

El Burgos, próximo rival

"Esperamos un partido con un rival importante enfrente, que tiene muy claro a lo que juega, que hace muchas cosas bien. Que tal vez parezca que no hace nada especial, pero sabe jugar a lo que quiere, defiende muy bien, defiende muy junto".

"Sabemos que en muchas fases vamos a tener el balón y hay que moverlo rápìdo, que fluya, porque si no es así ellos están cómodos defendiendo en bloque bajo y va a ser difícil hacer daño. A partir de ahí, son peligrosos, tienen gente rápida y muy eficaz, es de los equipos que más rentabilidad dan a sus goles y hay que tener cuidado".

Sienra y Douglas, con el grupo

"Estamos trabajando todos ya. Los dos (Sienra y Douglas) con el grupo. Ahora decidiremos si están aptos para mañana. Son buenas noticias. Perdemos a Mellot por sanción, por desgracia nos está tocando esto casi cada semana, pero son cosas que podían pasar y estamos preparados".

Agustín Sienra, en el Castellón-Deportivo de la Coruña / Gabriel Utiel

El ánimo tras el 2-2 contra el Mirandés

"Fue un golpe duro después de no ganar tal y cómo se dio. Hicimos uno de los mejores partidos de la temporada, pero no fuimos capaces de ampliar marcador y luego el partido cambió con su primer gol. Hubo muchas cosas buenas, así que debemos sacar lo positivo y reforzarlo para que nos sirva".

Los extremos con la vuelta de Mabil y Cipenga

"Al final es difícil tomar la decisión. Intento siempre poner el mejor 11. Son distintos perfiles (Jakobsen, Pablo Santiago, Mabil, Cipenga, Raúl, etc). Son partidos que lo lógico es que sean largos y se puedan decidir al final, por lo que también es importante quien entre desde el banquillo. Están todos con ganas, con ambición, y lo importante, sea de inicio o desde el banquillo, es saquen su mejor versión".

La eficacia en ataque

"Cuando eres eficaz y aprovechas las ocasiones, obviamente, es más fácil. En momentos de la temporada hemos sido eficaces, como en Valladolid. Al final son dinámicas, son momentos, hemos visto puerta y demostrado que somos capaces de ganar. Lo importante es que sigamos creando las ocasiones que estamos creando. Eso es la primera piedra, porque si creas muchas, es más fácil que entren".

El factor de la afición en el SkyFi Castalia

"Necesitamos a la gente. Es un partido muy importante, tres puntos muy importantes, cada vez quedan menos. Estos cuatro partidos que tenemos en Castalia tienen que ser determinantes para el devenir de la temporada. Sabemos que nos van a ayudar mucho, lo han hecho toda la temporada, y seguro que van a estar con el equipo y espero que nosotros seamos capaces de devolverlo, y lograr los tres puntos entre todos".

Las diferencias de goles

"Mañana es fácil: ganar te da tres puntos y la diferencia de goles. No hay que pensar mucho ni perder mucho tiempo en eso. Hay que estar enfocado simplemente en ganar y sumar de tres en tres que es lo que nos va a acercar al objetivo".

El balón parado

"Hoy en día, en el fútbol, un porcentaje muy alto de goles es el balón parado, y te puede dar o quitar mucho. Estamos muy bien en ese aspecto, trabajamos mucho en ello, en el club se pone mucho esfuerzo en ello y está dando sus frutos. Estoy contento por cómo está yendo y espero que siga así, porque es un factor que puede determinar si vas a estar arriba".

Camara y los goles

"Es la ley del fútbol con los delanteros, pero para mí va más allá de eso. Nos está dando un trabajo increíble sin balón en la presión, lo que corre y ayuda al equipo. Él es el primero que se enfada y sabe que tuvo tres ocasiones muy claras y no fue capaz de acertar, pero tiene que seguir ahí, insistiendo, y ha demostrado que es capaz de hacer buenos goles. No me preocupa, cuando hablamos con él pedimos que siga trabajando tal y cómo está trabajando, que insista, y los goles llegarán. El otro día después del partido pidió perdón a todos por los goles, pero ya le dijimos que no tenía por qué. Todos fallamos, hemos tenido fallos en defensa o yo con los cambios. Todos somos responsables. Él nos da mucho, que a lo mejor no se ve, pero es muy importante para el equipo".

Jakobsen extremo

"No es una posición nueva para él, sabermos que se siente cómodo ahí también. Estoy contento porque se le está viendo bien, con confianza, suelto a la hora de jugar con el balón, y es algo positivo para el equipo".