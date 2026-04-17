La previa | El Castellón B afronta una ‘final’ contra el Valencia Mestalla en Gaetà Huguet

Los aficionados que acudan este sábado a las instalaciones de Gaetà Huguet para presenciae el duelo de filiales del CD Castellón y del Valencia CF, deberán dejarse el alma animando, como se la dejarán los muchachos de Óscar López en esta final por la salvación. Restan nueve puntos en juego y los albinegros necesitan sumar entre cuatro y cinco para no esperar a la última jornada. El balón echará a rodar a partir de las 16.00 horas y el partido lo dirigirá el colegiado Xaver Alins Rodríguez, de la delegación de Terrassa.

En similar situación está el Valencia Mestalla, que necesita ganar mínimo un partido para no depender de lo que hagan los equipos peor clasificados en estos momentos que son el Ibiza IP y el Barbastro. Mientras que los valencianistas vienen de ganar bien ganado al Sant Andreu, los castellonenses no pasaron del empate (1-1) en casa frente al Olot.

Altas y bajas

Para este partido, que no se repite desde hace 1.536 días (temporada 2020/21 en Tercera División), el CD Castellón B cuenta con las bajas seguras de los sancionados Zom a Zom y José Nadal. Mientras, por lesión estará fuera Marcos Montero y es duda David Sellés, con molestias y renqueante toda la semana. Podría regresar el extremo Jorge Domingo. El Valencia Mestalla legará con todo su arsenal al no jugar su primer equipo. Será baja por sanción el mediocentro Lucas Núñez.

Posible once del Castellón B: Sergi Forner; Charbel, David Sellés, Álex Alcira; Jorge Domingo, Toni Gabarri, Guillem Terma, Enric Gisbert; Carlos Segura, Rubén Catalá e Isi Angulo.