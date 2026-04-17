La victoria de Las Palmas obliga al CD Castellón a ganar al Burgos para seguir en play-off

El viernes podría haber sido mejor para el CD Castellón. La victoria de Las Palmas sobre el Leganés (2-0) obliga al equipo de Pablo Hernández a ganar al Burgos este sábado (18.30 horas) para mantener plaza en la zona del play-off de ascenso. Además, el líder Racing de Santander amplió su ventaja al vencer en el feudo del filial de la Real Sociedad (1-3).

Con el triunfo, Las Palmas escala hasta la sexta posición con 60 puntos, los mismos que tienen el Burgos y el Málaga. Con 58 está el Castellón: una prueba de la igualdad de la categoría es que los albinegros dormirán en ascenso directo si ganan este sábado en el SkyFi Castalia. Igualarían (con la diferencia de goles ganada) con Deportivo y Almería, que tienen 61 puntos, a expensas de que jugaran sus partidos el lunes y el domingo.

La victoria de Las Palmas

La UD Las Palmas sacó adelante la visita del Leganés con un cómodo triunfo por 2-0 que le permite mantener su candidatura al ascenso, mientras que el conjunto madrileño, muy ingenuo durante todo el choque, deberá seguir remando para asegurar la permanencia matemática en LaLiga Hypermotion.

Un tanto de Estanis Pedrola en la primera parte y otro de Manu Fuster tras el descanso dieron la victoria al conjunto grancanario, la quinta consecutiva en casa, con más acierto que brillantez en su juego.

Y es que había entrado mucho mejor al partido el Leganés, pero cumplió una de esas leyes no escritas del fútbol que asegura que quien perdona, lo termina pagando. En el minuto 10 Duk se adelantó a Horkas en una indecisión con Clemente y el jugador visitante cayó dentro del área; el VAR llamó al árbitro principal para revisar la jugada, pero tras observarla repetidamente en el monitor, se mantuvo en su decisión inicial de no sancionar penalti.

El equipo de Pablo Hernández prepara el partido contra el Burgos / Manolo Nebot

Al Leganés le faltó colmillo en ataque para aprovechar las más que evidentes dudas locales, pero también rigor defensivo en la jugada que abrió el marcador para Las Palmas, en una combinación de las que se ensayan en los entrenamientos, con pase de Ale García a Marvin Park y centro raso al segundo palo que culminó Pedrola, ante el despiste de Ignasi Miquel y Leiva, espectadores de la jugada.

El segundo gol

La ingenuidad del Leganés quedó patente de nuevo en el segundo periodo cuando Ignasi Miquel se lesionó en un abductor, se salió del campo para no volver, pero el Leganés, con balón en posesión, no lo tiró fuera para que entrara Melero.

Las Palmas, en superioridad numérica, montó un ataque en el que Manu Fuster llegó muy solo hasta la media luna para ejecutar un disparo parabólico que superó a Juan Soriano, y aseguró su plácido triunfo ante un Leganés que no manchó los guantes de Horkas y que ni siquiera recibió tarjetas.