El uno a uno del Castellón-Burgos | Vota al mejor

Matthys

|7| Encajó el único gol de penalti. Salvó dos con grandes intervenciones frente a Fer Niño, antes del descanso. Notable.

Gerenabarrena

|7| Cumplió (y algo más) en el lugar de Mellot, a pesar de ser amonestado en la primera parte. Intenso, práctico y fiable.

Alberto

|7| Siempre en el alambre. Ganó casi todos los duelos, lideró con balón y asomó en ataque. Mala suerte en el penalti.

Brignani

|6| Una indecisión le costó una amarilla. Está recuperando la confianza. Fue relevado por Sienra, que jugó bien.

Lucas Alcázar

|7| Sufrió para interpretar los movimientos de Mollejo, a menudo de distracción. Gran centro en el 1-0. Atacó con tino.

Diego Barri

|8| Creció mucho a la par que la exigencia del envite. Abarcó mucho campo, barrió y movió bien la pelota. Clave hasta el final, con una gran acción defensiva en el minuto 94, de postre.

Ronaldo Pompeu

|6| Ayudó en los minutos de dominio, equilibrando la media. Sacrificado con el cambio de sistema en la segunda parte.

Pablo Santiago

|7| Alejado del brillo de otras citas, siempre suma. Se aplicó en la presión y ayudó a Gere en el perfil derecho.

Jakobsen

|7| Sus picotazos llevan veneno. Rozó el gol con un tirazo y asistió a Mabil en el gol de la sentencia. Ha encontrado el sitio.

Álex Calatrava

|8| Participó en la gestación de dos goles y marcó otro con la ayuda del portero. Insistió por todas partes.

Camara

|8| Recibió el cariño de la grada. Trabajazo en la punta y gol. Se marchó conmocionado y ovacionado en el 90’.

También jugaron

Sienra | 7 |. Solvente. Certero en el quite. Buen regeso.

Cipenga | 8 |. Agitador. Desbordó con frecuencia y ayudó a encajonar al rival.

Mabil | 7 |. Oportuno. Embocó el 3-1 y aportó en ataque y defensa.

Suero | 6 |. Incisivo. Entró con ganas y aprovechó los espacios.

Doué | 6 |. Cumplió. Amonestado al parar una contra.

Álvaro | 5 |. El añadido. Pudo estrenar su cuenta goleadora con un remate en el área.