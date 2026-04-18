La crónica del Castellón-Burgos | Los orelluts pueden con todo (3-1)

El CD Castellón se rebeló contra la injusticia para doblegar al Burgos CF en el SkyFi Castalia, dormir en ascenso directo y asegurar otra jornada en play-off. En la encrucijada del 1-1, Pablo Hernández apostó a ganador y el fútbol le recompensó. Los goles de Cala y Mabil se unieron al de Camara en la primera mitad para abrochar un 3-1 que sabe a gloria, y a verdad.

El Castellón saltó al campo con una presión añadida. El viernes jugó Las Palmas y ganó, sacando a los albinegros del play-off. Al equipo de Pablo Hernández solo le valía ganar para sumar otra jornada en los puestos de privilegio. En el proceso de aprendizaje que está suponiendo la vida en las alturas, esta exigencia extra añadía una nueva variable. La respuesta de los orelluts fue, de entrada, valiente.

La incógnita en la previa revoloteó sobre la ausencia de Jeremy Mellot. No era un asunto menor: cada sanción del francés (y esta era la cuarta) abrió algo similar al debate del estado de la nación. Sin un relevo claro en la plantilla, Pablo optó en esta ocasión por reubicar a Gerenabarrena en el flanco derecho de la defensa. A diferencia del día de la Cultu, cuando el elegido colateral fue Doué, el lugar de Gere en la media lo ocupó Ronaldo Pompeu, en búsqueda de una mayor fluidez con el balón.

Camara celebra el 1-0 del Castellón. / KMY ROS

Inicio dominante

Como se esperaba, el Castellón acaparó balón y territorio. En siete minutos había botado tres córners. En el minuto 9, marcó el 1-0. Fue en una jugada de manual. El equipo de Pablo Hernández movió la pelota de lado a lado, con aportación del portero Matthys incluida, hasta que Pablo Santiago conectó con Cala por dentro. El mediapunta se giró y la jugada pasó a otro nivel: apertura de Barri, centro de Lucas Alcázar y cabezazo certero de Camara, que marcó el gol que necesitaba, tras los errores de la pasada jornada.

El 1-0 dio paso a unos minutos ágiles y ligeros de los orelluts. Robaron alto, aseguraron pases y hallaron caminos al área. En esa fase, llamó a la puerta del gol. El 2-0 no llegó porque a Cala le sobró una pisada en el área, primero, y a Jakobsen se le escapó por poco un derechazo combado, después.

Empate de penalti

El partido se torció en el minuto 20. En la primera llegada al área de Matthys, el Burgos empató. Lizancos aprovechó el carril despejado para centrar al área. El remate de Appin tropezó en el brazo extendido de Alberto, que cometió un penalti similar contra el mismo rival y en la misma portería que el curso pasado. A diferencia del 2025, Curro Sánchez acertó.

A partir del 1-1, todo se enredó. El equipo arbitral entró en una dinámica cuestionable, con un criterio inconsistente y con mención especial para el asistente de Tribuna, que no dio una. El Castellón acumuló amarillas importantes (Brignani, Gere y Alberto). A pesar de alguna arrancada de Camara, el Burgos, tenaz, práctico y superviviente, tuvo las ocasiones más claras. Matthys negó el gol a Fer Niño en dos tiros afilados (el primero lo anularon por fuera de juego, pero lo hubiera validado el VAR).

Al descanso se llegó con 1-1, el partido trabado y descontento generalizado con los árbitros. El paisaje parecía más cerca del que querían los visitantes. Pero el Castellón tiene un corazón muy grande.

Aficionados del Castellón celebran uno de los goles. / KMY ROS

Segunda parte

Y en la segunda parte, rock and roll. El visitante Mollejo perdonó ante Matthys tras rasgar la espalda de la defensa. El local Cala respondió con un tiro raso que paró Cantero. Castalia celebró la primera amarilla visitante.

Pronto, en el minuto 56, Pablo movió el banquillo. Estiró la lona con Cipenga, mantuvo a Jakobsen y dejó a Barri como único pivote. El Castellón percutió asumiendo los riesgos y el Burgos se aplicó en defensa como suele. Con el envite en el aire, la insistencia de Cala tuvo premio con el 2-1, en un tiro cruzado que se le complicó al portero. Aún sonaban los ecos de la celebración cuando Cala lanzó otra vez a Jakobsen y Jakobsen asistió a Mabil, que embocó el 3-1 y culminó un triunfo de un valor gigante.