La crónica | El ‘play-out’ empieza a ser una seria amenaza para el CD Castellón B (0-4)

Agárrense que viene curvas y el ‘play out’ empieza a ser una seria amenaza. La derrota del CD Castellón B ante el Valencia Mestalla en Gaetà Huguet enciende varias luces rojas de alarma. El filial del Castellón pagó caro su mal inicio del partido (0-2 minuto 14 y habiendo fallado un penalti su rival), para mejorar y buscar recortar la diferencia en el luminoso ante un conjunto valencianista muy ordenado, muy serio y firme que aguantó bien sus momentos de dudas. Toca hacer números a ver si cuadran las cuentas finales. El 0-4 es eso, un toque de atención.

Carlos Segura pelea un balón con un fubolista del Valencia Mestalla. / Juan Francisco Roca

Cuando despertó el filial albinegro ya le iba perdiendo por 0-2 en el marcador, y gracias porque el filial valencianista incluso, entre gol y gol, se permitió el lujo de parar un penalti, que paró Sergi Torner. A partir del minuto 25 fue cuando los de la capital de la Plana igualaron las fuerzas en el partido. Eso sí, no fueron capaces de recortar la diferencia en el marcador.

Y es que al intermedio se llegó con ventaja del Valencia Mestalla por 0-2 que se aprovechó del descontrol inicial del CD Castellón B para cobrar una buena renta en el marcador. En el minuto 2 Mario Domínguez (ocho goles en los siete últimos partidos) definió de lujo ante el portero alcorino Sergi Torner. El segundo no subió porque la falta de Sellés a Victor Jr que acabó en penalti, lanzado por Mario Domínguez lo paró Torner.

Isi Angulo intenta abrirse paso por el carril izquierdo, ante varios rivales. / Juan Francisco Roca

Siguió campando a sus anchas del filial valencianista y al cuarto de hora cayó el segundo gol. Víctor Jr le robó la cartera a Fadel, encaró la portería y batió sin remisión a Sergi Torner. Drama en Gaetà Huguet. Afortunadamente, a partir del minuto 25 despertó el equipo de Óscar López que tuvo tres aproximaciones muy peligrosas (dos tiros de Jacobo y uno de Rubén) con intervención de Vicent Abril para evitar el gol albinegro.

Segunda parte

Arrancó el segundo acto con tres cambios en el once albinegro. En tres minutos, dos saques de esquina. Se buscaba el gol para recortar la diferencia. Fue una lástima no haber podido recortar la diferencia. El portero visitante, Vicent Abril, con tres extraordinarias paradas, evitó el gol del CD Castellón B, tan voluntarioso como negado. Y los minutos finales fueron un suplicio. Dos balones largos hacia Okai y dos goles más, para sitúan un desolador 0-4. Poco más qué comentar.

Mario Domínguez, delantero grandino del Valencia Mestalla, abrió el marcador. / Juan Francisco Roca

Ficha técnica:

-0- Castellón B: Sergi Torner; Fadel, David Sellés, Álex Alcira; Nico Font (Jorge Domingo, min. 77), Jacobo (Konan, min. 46), Gabarri (Charbel, min. 46), Enric Gisbert (Miguelón, min. 61), Isi Angulo (Albiol, min. 46); Carlos Segura y Rubén Catalá.

-4- Valencia Mestalla: Vicent Abril; Monferrer, Wanjala, Fontanet, Marcos Navarro (Prevedini, min. 85); Otorbi (Gera, min. 68), Javi Navarro (Pamies, min. 83), Aaron Mayol, Rodri Gamón; Mario Domínguez (Aimar, min. 68) y Víctor Jr (Okai, min. 68).

Goles: 0-1. Min. 2: Mario Domínguez. 0-2. Min. 14: Víctor Jr. 0-3. Min. 75: Okai. 0-4. Min. 79: Okai.

Árbitro: Xavier Alins Rodríguez (Terrassa). Amonestó a los locales Sellés, Font y Rubén Catalá; y a los visitantes Vicent Abril, Rodi Gamón, Aimar y Víctor Jr.

Campo: Gaetá Huguet.

Entrada: 700 espectadores.