Pablo Hernández, orgulloso después del Castellón-Burgos: "Hemos recuperado nuestra competitividad"

El CD Castellón logró superar al Burgos en un partido muy importante por la rivalidad clasificatoria que existía entre ambos. Pablo Hernández compareció tras la victoria poniendo en valor tanto la capacidad de reacción de su equipo como el paso adelante mostrado en la segunda mitad. El técnico destacó la dificultad del encuentro ante un rival sólido como el Burgos, subrayando la competitividad recuperada por los suyos en las últimas semanas.

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Valoración del partido

“Sabíamos que iba a ser un partido largo. Hemos empezado muy bien, nos hemos encontrado el gol, pero después de ese primer gol de ellos de penalti, nos ha costado más. En la segunda parte ha cambiado. Hemos metido una marcha más y hemos logrado circular más rápido. La entrada de Cipenga nos ha permitido jugar mucho más tiempo en campo contrario. Es de alabar como han peleado los chicos.

Gran nivel ofensivo

Para hacer goles hay que crear y tener ocasiones. Hoy era un reto difícil. El Burgos es un equipo que defiende muy bien y hemos sido capaces de hacerles tres goles y hemos tenido alguna más. Eso dice mucho del trabajo del equipo. Era la línea a seguir. Hoy sabíamos que sería complicado, pero hemos superado la prueba con éxito porque hemos sido superiores y hemos merecido ganar claramente el partido.

Cambios ofensivos

Nosotros lo teníamos muy claro, queríamos ganar el partido. Justo en el 2-1 teníamos preparado un cambio para poner línea de tres. Justo hemos marcado y hemos mantenido la línea de cuatro. Hemos refrescado la parcela ofensiva, pensando que nos podían aportar cosas por cómo estaban defendiendo ellos. Contento por la actitud de los titulares y los que han salido del banquillo. Es muy importante para el equipo que estén todos enchufados.

Galería | Búscate en la previa del Castellón-Burgos / Kmy Ros / Kmy Ros

El cambio de Cipenga ha dejado a Barri solo en el medio

Cuando pasas de jugar con dos mediocentros a uno es todo más complicado. Pero viendo como estaban defendiendo ellos, pensábamos que nos podía dar más que restar. Se ha visto que nos ha beneficiado. Hemos podido conectar más entre líneas. A veces uno mueve cosas para ver si surge efecto y, por suerte, hoy han salido.

¿Se está viendo la mejor versión del Castellón?

Soy de los que piensa que siempre se puede mejorar. Hemos recuperado ese nivel de competitividad que era una de las claves que nos había llevado a estar en esas posiciones. La sensación que da el equipo es lo que nos va a hacer estar donde estamos y es la que tenemos que mantener. El fútbol lo tenemos, si somos capaces de juntar ambas será muy complicado ganarnos.

Un plus, el ganar a un rival directo

Cuando ganas a un rival directo, estás evitando que sume tres y le ganas el gol average. Esto nos tiene que llenar la mochila de confianza, de ilusión y motivación. El sábado que viene tenemos otra final y lo de hoy nos tiene que servir de ejemplo.

Estado de Camara

Estoy contento porque lo ves que siempre pelea. Hoy ha tenido la suerte de marcar, el otro día tuvo ocasiones más claras y no pudo marcar. Parece que el golpe es una conmoción.

Camara celebra el 1-0 del Castellón. / KMY ROS

Pésima actuación arbitral

Se ha visto claro el criterio en la primera parte, nos ha limitado mucho porque teníamos a tres defensores con tarjeta. Al descanso le he dicho a mis jugadores que no hay que perder tiempo en quejarnos del árbitro porque podemos perder energía y sacarnos del partido. En el primer tiempo creo que nos ha podido pasar en el primer tiempo porque hemos empezado bien y a raíz de los errores no ha costado más. La gente ya se ocupará de apretar. Desde dentro se tienen que dedicar a jugar a fútbol, que lo hacen muy bien.