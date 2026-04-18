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La previa | El CD Castellón recibe al Burgos CF en un partidazo en las alturas

El SkyFi Castalia alberga un duelo directo entre dos equipos de la zona noble (18.30 horas)

El relevo del sancionado Mellot, principal duda en los locales, que necesitan ganar para seguir en play-off

Los visitantes, muy en forma, acumulan ocho jornadas sin derrota

Video | El CD Castellón prepara en el SkyFi Castalia el duelo contra el Burgos

Video | El CD Castellón prepara en el SkyFi Castalia el duelo contra el Burgos

Manolo Nebot

Enrique Ballester

Enrique Ballester

Castellón

El SkyFi Castalia alberga esta tarde un partidazo. CD Castellón y Burgos CF cruzan sus caminos en un duelo directo en la zona alta de la clasificación. Los dos encaran las últimas siete jornadas alimentando la ilusión. El Castellón, que necesita ganar para seguir en play-off tras el triunfo de anoche de Las Palmas, quiere hacerse fuerte en casa, donde venció en las últimas dos citas, y el Burgos es posiblemente el equipo más en forma de la categoría, acumulando ocho jornadas sin derrota.

Buen fútbol. Las previas auguran choque de estilos sobre el césped. Se espera la versión habitual del Castellón: ambiciosa, atacante y dominadora. También la ultracompetitiva del Burgos: sólida, paciente y certera. Dos filosofías distintas con réditos similares. Los dos clubs que quizá tengan más mérito entre todos los que están peleando por la gloria: los dos con presupuestos modestos que se han colado en la fiesta de los grandes.

El Castellón, que aún digiere el amargo empate con el Mirandés, encara el partido con la baja del lateral Jeremy Mellot. El zaguero francés volvió a ser expulsado y cada una de sus ausencias ha sido un quebradero de cabeza para el entrenador Pablo Hernández. Las opciones son las sabidas: pasan por aupar al joven del filial, Ismael Fadel, reubicar a un centrocampista (Gerenabarrena) o cambiar de banda a alguno de los laterales zurdos. Es la mayor incógnita pensando en el once titular.

Los orelluts, que enlazan cinco jornadas sin perder, recuperan al lateral Tincho Conde, una vez cumplida la sanción. Ayer se ejercitaron con el grupo el central Agustín Sienra y el mediapunta Douglas Aurélio, y podrían también entrar en la convocatoria, donde la competencia es grande.

El rival

El Burgos, por su parte, afronta el encuentro del SkyFi Castalia como una prueba de madurez competitiva. El equipo de Luis Miguel Ramis llega en una dinámica sólida y con la ilusión creciente en el entorno. En la pasada jornada, logró la victoria gracias a un gol del delantero Fer Niño en tiempo añadido. La velocidad y la verticalidad de sus atacantes exigirá la máxima atención del Castellón tras pérdida.

- Alineaciones probables:

Castellón: Matthys, Salva Ruiz o Gerenabarrena, Lucas Alcázar, Alberto Jiménez; Brignani; Barri, Gerenabarrena o Ronaldo Pompeu; Pablo Santiago, Jakobsen, Calatrava y Camara.

Burgos: Cantero, Lizancos, Sergio González, Grego Sierra, Florian Miguel, Atienza, Morante, David González, Íñigo Córdoba, Curro y Fer Niño.

Árbitro: Manuel Ángel Pérez (Comité Madrileño)

Estadio: SkyFi Castalia.

Hora: 18:30.

En la previa, Ramis insistió en la importancia de no desviar el foco más allá del compromiso inmediato. El Burgos atraviesa un momento de ilusión. Como ocurre en Castellón, la ciudad no pisa Primera desde principios de los noventa. En ese sentido, el entrenador subrayó que una victoria permitiría «coger una distancia muy buena con un rival directo» y reforzar la posición del equipo en la clasificación.

Ante este escenario, el plan del Burgos pasa por incomodar al rival y aprovechar sus posibles debilidades. «Intentaremos llevar el partido a donde ellos no quieren estar. También debemos dar protagonismo a lo que hacemos con balón, porque es ahí donde pueden sufrir más», apuntó Ramis.

Noticias relacionadas y más

Un punto extra

En la primera vuelta, Burgos y Castellón empataron a cero en un partido marcado por la polémica: los albinegros reclamaron un penalti a Cala que pareció claro. Hoy entrará en juego la diferencia de goles particular. Todo detalle puede ser clave al final de Liga.

Galería | Entrenamiento del CD Castellón en el SkyFi Castalia

Galería | Entrenamiento del CD Castellón en el SkyFi Castalia

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El equipo de Pablo Hernández prepara el partido contra el Burgos / Manolo Nebot

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