El AZ Alkmaar deja sin título al ex del CD Castellón, Dick Schreuder
Los también exalbinegros Jetro Willems y Gonzalo Crettaz no juegan la final con el NEC Nimega
Dick Schreuder, exentrenador del CD Castellón, se quedó este domingo a las puertas de lograr un histórico título con su actual club, el NEC Nimega, al caer en la final de la Copa holandesa ante el AZ Alkmaar (5-1).
Los exalbinegros Gonzalo Crettaz (titular habitual en Liga) y Jetro Willems estuvieron en el banquillo.
La final
El AZ Alkmaar no dio opción al equipo de Dick Schreuder y conquistó la Copa de los Países Bajos por quinta vez en su historia, la primera desde el 2013, tras ganar la final disputada en el estadio De Kuip de Róterdam al NEC Nimega (5-1), que sigue sin lograr el trofeo a pesar de sus seis intentos.
El AZ que entrena Leeroy Echteld se desquitó de la decepción sufrida el pasado año, cuando cayó en la final ante el Go Ahead Eagles que se llevó el título. Al conjunto de Alkmaar le costó media hora abrir el partido. Llegó en el 32 por medio de Mees de Wit. Pero luego implantó su superioridad y aprovechó los espacios que le dejó su rival cuando acentuó su búsqueda del empate.
Sven Mijnaps, a pase de Keet Smit, en el 67 y Peer Koopmeiners, en el 73, tras recibir un balón de Troy Parrott, sentenciaron la final maquillada para el equipo de Dick Schreuder en el 82, cuando un córner botado por Tjarron Chery fue cabeceado por Koki Ogawa que superó al meta Jayden Osusu Oduro.
Aún así, el equipo de Echteld selló la goleada en el añadido, en el 91, por medio de Keet Smit y en el 95, de Troy Parrott que hicieron el cuarto y quinto.
Gran temporada
El AZ amarró su quinto título de Copa mientras el Nimega sigue negado con el triunfo. Disputó su sexta final y no ganó ninguna. El equipo de Schreuder está haciendo una temporada histórica. Además de llegar a la final copera, va actualmente tercero en la Eredivisie, la primera división del país.
Suscríbete para seguir leyendo
- Calzados Segarra de la Vall d'Uixó se hace más grande: compra la marca riojana Notton
- Galería de imágenes: Búscate en el concierto de Fito & Fitipaldis en Castelló
- Los vecinos opinan sobre el nuevo destino del restaurante Donelio's en Castelló: 'Se podría haber destinado a otro tipo de negocio
- 25 años después, el recuerdo de la mili sigue vivo en Castellón: 'Te hablaban a gritos, como en las películas
- El tiempo en Castellón: rayos, tormentas y un calor sofocante marcan el fin de semana
- Así anuncian en Maldivas las excursiones con tiburones: 'La preparación es rápida y sencilla
- La muerte del buscador de setas en Barracas tras una oleada de robos en Castellón
- Mayo, fecha clave para el nuevo bus urbano de Castelló: 22 líneas y mejor conexión con el Grau