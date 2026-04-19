El juvenil B del CD Castellón golea al Alboraya y logra un ascenso exprés a la Liga Nacional

No cabía otra: ascender sí o sí. Y el juvenil B del CD Castellón no ha fallado y, a falta de cuatro jornadas para finalizar la temporada 2025/26, el equipo liderado por Alexandru Mihai Vladu, Blai Bodí y Marius Adrián Iordachescu ha conseguido regresar a la segunda división más alta de esta categoría: la Liga Nacional. La que se perdió el anterior curso liguero, el 2024/25, por no adoptarse las medidas oportunas. Por exceso de confianza.

El segundo juvenil albinegro se impuso al Alboraya C y alcanzó el ascenso. / Juan Francisco Roca

Así que hubo fiesta este domingo en el campo B de las instalaciones de Gaetà Huguet tras imponerse a uno de los mejores equipos de la categoría, el Alboraya C (segundo en la tabla), por 4-1, gracias a los goles de Elian Gómez (2), Dani Gómez y Marcos Romera. Un triunfo más en el presente curso liguero donde el juvenil B del CD Castellón lleva saldados sus 27 partidos con 20 triunfos, cuatro empates y tres derrotas, que fueron ante el Bétera (3-0), Alboraya C (4-3) e Inter San José (1-0). Las tres fueron lejos de casa. Además, se han marcado 78 goles y encajados 31.

Valiente y a la vez vulnerable

Un equipo que, siguiendo la filosofía del primer equipo, ha sido muy ofensivo, ha marcado muchos goles, pero a la vez también le han anotado bastantes. Ha conseguido buenas goleadas como las que obtuvo en el campo de L’Alcora (0-6), o del Canet (1-6), y en casa superó al Colegio Salgui por un contundente 7-1.

Los jugadores mantearon al entrenador del juvenil B del CD Castellón. / Juan Francisco Roca

El juvenil B del CD Castellón ha sido el equipo más regular en esta categoría que se estrenaba esta temporada 2025/26, la Lliga Comunitat Juvenil (nord) donde los campeones de cada grupo logran el ascenso a Liga Nacional. Ya lo ha conseguido el propio CD Castellón y queda por conocerse qué equipo del grupo sur lo conseguirá. Saldrá del que acabe primero de Elda Unión (51), Intangco (48), Torrent B (47) y Kelme B (45), estos son los candidatos para subir por la vía rápida.

Celebración por todo lo alto en el césped de las instalaciones de Gaetà Huguet. / Juan Francisco Roca

El ascenso será oficial y se pudo celebrar. El juvenil A con su victoria el sábado en el campo del Patacona (0-2) certificó la permanencia en División de Honor. Así su segundo juvenil militará en Liga Nacional. Un éxito.