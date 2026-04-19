El banquillo, el arma secreta del CD Castellón: "Estar unidos es la clave"

Estar en play-off o ascenso directo durante 22 jornadas consecutivas, como es el caso del CD Castellón, es todo menos casualidad. El equipo de Pablo Hernández lidera muchos aspectos del juego. Uno de ellos, de manera sostenida durante la temporada, se está revelando como el arma secreta de los orelluts.

La aportación goleadora del banquillo está siendo un factor diferencial. En lo que va de curso, el Castellón suma 17 goles de jugadores que empiezan como suplentes y salen después al campo desde el banquillo. Es la cifra más alta de todos los equipos de la categoría. Tras el Castellón, asoma el líder. El banquillo del Racing de Santander ha aportado 15 tantos.

Ya en la previa del trascendental duelo con el Burgos, el entrenador Pablo Hernández señaló la importancia de la segunda unidad. La profundidad de una plantilla ha crecido en valor desde que el fútbol aceptara cinco cambios por partido (contra el Burgos fueron incluso seis por el protocolo por la conmoción de Camara). «Sabíamos que iba a ser un partido largo», resumió después Pablo. Y los partidos largos los decantan los sustitutos, con frecuencia.

Impacto contra el Burgos

En este caso, el impacto de varios de ellos, resultó fundamental para achatar al Burgos y enviar el duelo a campo contrario. El incisivo Brian Cipenga agitó la ofensiva y, en el otro costado, Awer Mabil apareció en los dos últimos goles. Fue paciente para hilvanar el pase al área que anticipó el 2-1 de Álex Calatrava; y acompañó a Jakobsen para embocar el 3-1 en boca de gol.

Mabil celebra el 3-1 del Castellón al Burgos. / KMY ROS

Fue su tercer gol de la temporada (todos ellos en victorias del Castellón en casa) y el 17º de los suplentes orelluts. «Estoy muy feliz», apuntó Mabil en zona mixta tras el encuentro. «Pero pude marcar otro, quiero más», añadió. El internacional australiano ha regresado con ánimos renovados de la convocatoria con su selección. Una inyección de energía que quiere trasladar a la lista de deseos para el final de curso. «Primero, subir directo con el Castellón, y luego al Mundial con mi país», deslizó Mabil.

El caso es que el Castellón, además de los resultados, ha encontrado el juego en las últimas semanas. Ese nivel de competitividad que echó de menos durante el bajón anterior. Con el triunfo sobre el Burgos, los pupilos de Pablo Hernández llevan seis jornadas sin perder y afrontan el último mes y medio con derecho a soñar con lo máximo.

La unidad

«Fue un muy buen partido. Especialmente, en la segunda parte, conectamos muy bien», explicó Mabil. «Es importante para nosotros disfrutar este momento y seguir trabajando. Estar unidos es una de las claves», añadió el extremo orellut, que remarcó la importancia de seguir «juntos» en lo que queda de temporada. «Tenemos muy buena afición y para ellos también es importante disfrutar de esto. La afición, la ciudad, los jugadores, el club... todos vamos juntos», argumentó.

El 3-1 al Burgos aseguró otra jornada en zona de privilegio para el Castellón, que además se llevó la diferencia particular de goles, clave en caso de empate. También la tiene ganada con rivales directos como el Deportivo, el Almería y Las Palmas. El sábado en Málaga intentará asegurar otro golaveraje: en la primera vuelta, el Castellón ganó 2-1 en una remontada épica en el SkyFi Castalia, con goles de Camara y Doué. Ambos, cómo no, saliendo desde el banquillo.