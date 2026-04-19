¿Cómo tiene el CD Castellón la diferencia de goles con los rivales de la zona alta?
Con la victoria sobre el Burgos en el SkyFi Castalia, los orelluts ganaron otro golaveraje directo
La igualdad en la zona alta de la Segunda División es máxima. No en vano, con la victoria al Burgos, el CD Castellón saltó de la séptima a la segunda plaza. Perderá esta posición de privilegio durante el domingo, con el enfrentamiento entre Almería y Málaga, pero se asegura otra jornada (y van 22), en puestos de play-off. Con estas apreturas en la tabla, la diferencia particular de goles se antoja fundamental para definir los desempates a final de temporada.
El CD Castellón sumó otro factor clave para sus intereses en caso de empate a puntos y es que, la victoria ante el Burgos (3-1), también le permite tener a su favor el golaveraje, una circunstancia que también se da con otros rivales por el ascenso.
En el partido disputado en la primera vuelta en El Plantío, Burgos y Castellón empataron sin goles, con lo que el equipo 'orellut', con su triunfo en el estadio SkyFi Castalia, se hizo con un elemento que puede ser clave al final de la Liga.
Con este enfrentamiento particular favorable a los castellonenses, ya son cuatro los golaverajes que tiene ganados ante rivales directos: Deportivo de La Coruña, Almería, Burgos y Las Palmas.
Duelos pendientes
El conjunto albinegro todavía tiene por resolver dos duelos directos en este tramo final, en el que la igualdad es máxima y el golaveraje puede marcar la diferencia cuando finalice la Liga Hypermotion.
En concreto, con el Málaga que, precisamente será el próximo rival del Castellón que visitará La Rosaleda el sábado a las 21.00 horas, y al que venció 2-1 en el feudo castellonense y con el Eibar, que visitará el SkyFi Castalia para cerrar el campeonato y con el que empató a cero en Ipurúa.
El Castellón solamente tiene en contra la diferencia de goles particular con el líder, el Racing de Santander, del que le distancian 7 puntos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Calzados Segarra de la Vall d'Uixó se hace más grande: compra la marca riojana Notton
- Galería de imágenes: Búscate en el concierto de Fito & Fitipaldis en Castelló
- Los vecinos opinan sobre el nuevo destino del restaurante Donelio's en Castelló: 'Se podría haber destinado a otro tipo de negocio
- El tiempo en Castellón: rayos, tormentas y un calor sofocante marcan el fin de semana
- Mayo, fecha clave para el nuevo bus urbano de Castelló: 22 líneas y mejor conexión con el Grau
- En directo | Castellón-Burgos: Nuevo partido clave para el conjunto albinegro
- La muerte del buscador de setas en Barracas tras una oleada de robos en Castellón
- 25 años después, el recuerdo de la mili sigue vivo en Castellón: 'Te hablaban a gritos, como en las películas