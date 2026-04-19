¿Cómo tiene el CD Castellón la diferencia de goles con los rivales de la zona alta?

La igualdad en la zona alta de la Segunda División es máxima. No en vano, con la victoria al Burgos, el CD Castellón saltó de la séptima a la segunda plaza. Perderá esta posición de privilegio durante el domingo, con el enfrentamiento entre Almería y Málaga, pero se asegura otra jornada (y van 22), en puestos de play-off. Con estas apreturas en la tabla, la diferencia particular de goles se antoja fundamental para definir los desempates a final de temporada.

El CD Castellón sumó otro factor clave para sus intereses en caso de empate a puntos y es que, la victoria ante el Burgos (3-1), también le permite tener a su favor el golaveraje, una circunstancia que también se da con otros rivales por el ascenso.

En el partido disputado en la primera vuelta en El Plantío, Burgos y Castellón empataron sin goles, con lo que el equipo 'orellut', con su triunfo en el estadio SkyFi Castalia, se hizo con un elemento que puede ser clave al final de la Liga.

Aficionados en Castalia. / KMY ROS

Con este enfrentamiento particular favorable a los castellonenses, ya son cuatro los golaverajes que tiene ganados ante rivales directos: Deportivo de La Coruña, Almería, Burgos y Las Palmas.

Duelos pendientes

El conjunto albinegro todavía tiene por resolver dos duelos directos en este tramo final, en el que la igualdad es máxima y el golaveraje puede marcar la diferencia cuando finalice la Liga Hypermotion.

En concreto, con el Málaga que, precisamente será el próximo rival del Castellón que visitará La Rosaleda el sábado a las 21.00 horas, y al que venció 2-1 en el feudo castellonense y con el Eibar, que visitará el SkyFi Castalia para cerrar el campeonato y con el que empató a cero en Ipurúa.

El Castellón solamente tiene en contra la diferencia de goles particular con el líder, el Racing de Santander, del que le distancian 7 puntos.