La intrahistoria del Castellón-Burgos: el tifo de Culla, el grupo de 'guiris' y el final feliz

Como es habitual, la afición del CD Castellón acudió en masa al SkyFi Castalia para arropar al equipo de Pablo Hernández. El estadio de la calle Huesca presentó una gran entrada en un partido entre aspirantes de la zona alta. Los aledaños presentaron igualmente un gran ambiente, en especial en la previa, durante la tarde del sábado. Un gran día de fútbol.

Tifo y animación

Antes del inicio del encuentro, la grada de Gol Sur Bajo desplegó un bonito tifo. Fue el resultado final del tifo del Fondo 1922, que contó con la colaboración de los niños y niñas asistentes a la primera edición de la Fira Albinegra, que se celebró en el municipio de Culla el pasado fin de semana.

El tifo del Fondo 1922. / KMY ROS

En la zona de Tribuna Alta, por otra parte, destacó un animoso grupo de aficionados de apariencia guiri, que pronto conectó con las costumbres locales. Se unieron a la animación y disfrutaron del ambiente de principio a fin.

Animosos aficionados en Tribuna. / KMY ROS

Concurso al descanso

Una vez más, los espectadores estuvieron entretenidos en el tiempo de descanso, gracias a uno de los divertidos concursos que impulsa el club orellut con sus patrocinadores (Malco, en este caso). Los participantes tuvieron que mostrar su pericia en una especie de concurso de petanca que consistía en dejar el balón lo más cerca posible del círculo central.

La alcaldesa, en el palco

El palco contó con la presencia de la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco. También acudieron otros ediles del gobierno municipal. Por parte del club, no faltaron, entre otros, el presidente y custodio Haralabos Voulgaris, el director general Alberto González y el jefe de reclutamiento, Ramón Soria, entre otras personalidades.

González, Carrasco y Voulgaris, en el palco del SkyFi Castalia. / KMY ROS

Afición visitante

Como es normal, el grueso de la afición del Burgos se ubicó en la zona acotada de Preferencia Alta. Alrededor de 250 aficionados del equipo burgalés se desplazaron hasta la capital de la Plana. Hubo quejas por algunas pegatinas visitantes en las oficinas del club albinegro. Los jugadores del Burgos, por cierto, aprovecharon la mañana para realizar una sesión de activación en el parque Ribalta.

Tarjetas con sanción

Dos de los amonestados en el Castellón, Gerenabarrena y Alberto, estaban apercibidos, así que serán sancionados. Volverá Mellot, a quien se le vio en la previa conversar con varios excompañeros, caso de Mollejo. También coincidió en el Tenerife con el actual entrenador del Burgos, Luis Miguel Ramis.

Nadie entendió a los árbitros durante un rato. / KMY ROS

Próximos partidos

En la próxima jornada, el Castellón se enfrentará a otro candidato al ascenso: el Málaga. Los albinegros visitarán La Rosaleda el sábado 25 de abril a las 21.00 horas. La siguiente cita en el SkyFi Castalia también será en sábado. En concreto, el 2 de mayo a las 18.30 horas. El rival será el Córdoba.

Pablo Casado