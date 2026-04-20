Así queda el ascenso directo para el CD Castellón tras los resultados de la jornada
El Almería vence al Málaga, próximo rival del Castellón, en el descuento
El Deportivo recibe esta noche al Mirandés (20.30 horas)
El Almería regresó a los puestos de ascenso directo tras vencer ayer por 3-2 al Málaga, con un espectacular remate de cabeza de brasileño Leo Baptistao en el tiempo de prolongación. El Málaga, próximo rival del Castellón, había conseguido igualar un 2-0 desfavorable en la segunda mitad.
Una segunda posición que el conjunto indálico podría perder esta noche en favor del Deportivo si el conjunto gallego logra vencer en Riazor a un Mirandés, al que sólo le vale la victoria para seguir soñando con la permanencia.
Con este resultado del Almería, el Castellón finalizará la jornada en play-off, a tres puntos del ascenso directo. Será cuarto si el Dépor puntúa en Riazor y tercero si gana el Mirandés.
En cuanto a la jornada, cabe destacar una nueva victoria del enrachado Eibar, el mejor equipo de toda la segunda vuelta, que se situó a tan sólo dos puntos de los puestos de acceso a las eliminatorias de ascenso, tras vencer por 2-1 al Huesca, que sigue en puestos de descenso. Tanto el Eibar (en la última jornada en el SkyFi Castalia) como el Huesca (en la penúltima en El Alcoraz) serán los rivales del Castellón en las últimas dos jornadas del campeonato.
En la próxima jornada, además del mentado Málaga-Castellón del sábado (21.00 horas), hay otro partido entre rivales directos en la zona alta: Burgos-Dépor. El Almería, por su parte, visitará al Granada.
Cinco detenidos en Almería
Según informó EFE, la Policía Nacional detuvo a cinco personas, cuatro de ellas vinculadas a la afición ultra del Málaga CF y una a la de la UD Almería, por su implicación en los altercados registrados ayer en los aledaños del Estadio de los Juegos Mediterráneos, en los momentos previos al encuentro entre ambos equipos.
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