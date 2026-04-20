CD Castellón | Santiago Rincón: el hombre que siempre está ahí

Santiago Rincón es algo más que el médico del CD Castellón. Representa una parte importante de la identidad de un club. El actual doctor del CD Castellón ha sido entrevistado en un nuevo episodio de PPOdcast, el espacio de contenido propio que realiza, de la mano de Micrea Film Projects, el club orellut. Rincón no es solo un profesional de la salud. Es el hombre que siempre está ahí: ha visto al club albinegro morir y resucitar. Rincón personifica la resiliencia de una institución que hoy saborea la élite, pero que hace poco más de una década vagaba por el desierto de la Tercera División.

Este es un resumen de sus intervenciones.

El desembarco accidental y el "milagro" de la supervivencia

La historia de Rincón con Castellón comenzó de forma fortuita. Médico de prisiones de profesión, llegó a la ciudad tras obtener una plaza en la oposición. Sin embargo, no fue hasta 2011, en el momento más oscuro del club tras el descenso administrativo a Tercera, cuando se enroló en la entidad. Lo que encontró fue, en sus propias palabras, "una ONG".

"El primer partido que hice en Castalia, el maletín que llevaba era mío", relata con nostalgia. En aquellos años de "miseria económica", el club estaba desmantelado. Rincón recuerda cómo la supervivencia dependía del "albinegrismo puro": amigos médicos que hacían ecografías gratis en sus clínicas privadas, aficionados que pagaban el autobús del equipo o el propio doctor comprando material médico de su bolsillo que nunca se le reembolsaba. En esa etapa, personajes como el fisio Raúl Larios, el mítico utillero Eliseo Ramos o capitanes como Aarón Torlá y Jordi Marenyà fueron los pilares que evitaron la desaparición del espíritu del club.

Cicatrices en el césped y en el alma

Como responsable médico, Rincón ha gestionado momentos que van más allá de lo deportivo. En su memoria quedan grabadas las lesiones que truncaron carreras, como las de Paco Regalón o Jorge Fernández, ambos víctimas de roturas de ligamento cruzado con complicaciones inusuales. Sin embargo, el momento de mayor tensión vital fue el susto de Raúl Sánchez ante el Málaga, donde el doctor llegó a temer por la vida del jugador tras una conmoción cerebral severa: "Dije: se nos muere".

A nivel deportivo, ninguna derrota escuece tanto como el play-off de Gavà. "Fue el momento más duro; ver a todo el mundo llorando y destrozado", confiesa, recordando la angustia de un ascenso que se escapó en los penaltis. Por el contrario, la pandemia de la covid supuso su mayor desafío de gestión. Bajo su supervisión, el CD Castellón fue estadísticamente el equipo que mejor controló los brotes en la liga profesional, a pesar de la tensión diaria de los test y el aislamiento de los jugadores.

El cambio de paradigma: la era Voulgaris

La llegada de Bob Voulgaris ha supuesto para Rincón un "cambio de paradigma" radical. De pedir por favor un ecógrafo, el club ha pasado a una estructura de "profesionalidad absoluta" basada en el Big Data y la nutrición de élite. "Hemos pasado de ser una ONG a ser profesionales", afirma tajante. Los resultados son tangibles: las analíticas actuales de la plantilla muestran niveles de fatiga y salud "increíbles", fruto de un control exhaustivo que antes era ciencia ficción en el SkyFi Castalia.

El doctor Rincón, en una imagen de archivo. / ROCA

Rincón destaca la calidad humana del vestuario actual y la sabiduría de entrenadores como Dick Schreuder, a quien compara con otros técnicos que le marcaron, como Óscar Cano o el carismático y a veces explosivo Calderé. Del técnico catalán guarda anécdotas memorables, como las reuniones tácticas en el bar El Tendido, regadas con un chupito.

Supersticiones, sal y el futuro

Más allá de los estetoscopios, Rincón es conocido por sus marcadas supersticiones. Su aversión al color amarillo y su prohibición de pasar la sal de mano en mano en las cenas del equipo —una manía con raíces históricas en la 'Última Cena' de Da Vinci— son ya parte del folclore del vestuario.

Santiago Rincón, que se emociona al hablar de su nieto Álvaro vestido de albinegro, termina su relato con una advertencia: "No perdamos la humildad". Para el hombre que ha vivido las penurias de la Tercera, el éxito actual es un regalo que debe cuidarse "picando piedra" cada día. Con el Castellón convertido nuevamente en un referente del fútbol español, el doctor sigue velando por la salud de unos colores que ya son, después de 39 años en la ciudad, los de su propia piel. El objetivo es claro: ver a su hija y a su nieto celebrar un ascenso a Primera División, el broche de oro para una vida dedicada al servicio del club de la Plana.