Podcast | Mediterráneo
Conexión Orellut | El CD Castellón arrolla al Burgos CF en el segundo tiempo y se afianza en puestos de 'play off'
Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor
En Conexión Orellut analizamos la victoria del CD Castellón (3-1) ante el Burgos CF en Castalia, un partido que se decidió tras el paso por vestuarios. El equipo albinegro dio un paso al frente en la segunda mitad con los cambios ofensivos de Pablo Hernández, claves para decantar el encuentro.
El programa repasa las claves deportivas del choque, el momento que atraviesa el equipo y un final de temporada que se presenta igualado y abierto en la lucha por el ascenso.
Con la participación de José Luis Gual, Miguel Ángel Portugal, Pedro Pino, Israel Matamala y Raúl Tena.
Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual
Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.
Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.
👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube PodcastiVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.
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