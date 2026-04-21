Ascenso directo en LaLiga Hypermotion: la nueva cifra que persigue el Castellón en el tramo final

LaLiga Hypermotion entra en su recta final con más igualdad que nunca. La pelea por el ascenso y el play-off se aprieta en la zona noble, donde el CD Castellón, con 61 puntos, sigue metido de lleno en la batalla.

A falta de cinco jornadas, con 15 puntos todavía en juego, los márgenes se estrechan y las cifras objetivo empiezan a aclararse para todos los aspirantes.

¿Cuántos puntos harán falta para el ascenso directo?

Con la cabeza de la clasificación muy comprimida, el listón para subir de forma directa se mantiene alto y deja muy poco margen de error en este tramo final.

La proyección actual sitúa el corte en una horquilla bastante definida: entre 75 y 78 puntos, según diversos estudios combinados.

¿Por qué se mueve en esos números?

Porque varios equipos siguen sumando en la parte alta

Porque quedan enfrentamientos directos que pueden ajustar la tabla

que pueden ajustar la tabla Porque cualquier empate final multiplica la importancia de cada victoria

Para el Castellón, la cuenta es exigente:

61 puntos actuales

15 puntos en juego

Eso obliga al equipo albinegro a firmar un final casi perfecto: sumar entre 14 y 17 puntos de 15 posibles; es decir: ganar al menos cuatro partidos y rozar el pleno para mantener opciones reales de ascenso directo.

La cifra para asegurar el play-off

La pelea por las seis primeras plazas también se ha endurecido, así que la barrera del play-off sube ligeramente respecto a semanas anteriores.

La referencia más razonable ahora mismo se mueve entre 67 y 70 puntos.

En el caso del Castellón, los escenarios son bastante claros:

Dos victorias le llevarían a 67 puntos y le dejarían muy bien colocado

le llevarían a y le dejarían muy bien colocado Tres victorias le llevarían a 70 puntos y le acercarían mucho a un play-off virtualmente asegurado

Es decir, el conjunto del SkyFi Castalia sigue dependiendo de sí mismo para mantenerse en la zona de promoción y, además, conservar una mínima opción de mirar más arriba.

Pablo Casado

Cinco jornadas, cinco finales

Con solo cinco partidos por delante, el calendario pasa a ser decisivo. Ya no hay margen para pensar a medio plazo: cada jornada puede cambiar por completo la clasificación.

Además, en este tramo final confluyen varios factores que disparan la tensión competitiva:

duelos directos entre aspirantes al ascenso

equipos de la zona media sin nada que perder

rivales de abajo jugándose la permanencia

Todo eso convierte cada partido en una trampa y, al mismo tiempo, en una oportunidad para quien sea capaz de enlazar una racha.

El escenario del Castellón: entre la ilusión y la obligación

El Castellón llega al sprint final con dos objetivos perfectamente marcados. El primero, más ambicioso, pasa por apurar sus opciones de ascenso directo, aunque para ello necesita un cierre de curso casi impecable. El segundo, más realista a día de hoy, consiste en blindar cuanto antes una plaza de play-off.

Las cuentas, resumidas, son estas:

61 puntos actuales

75-78 puntos para ascenso directo

67-70 puntos para asegurar play-off

La diferencia entre una meta y otra marca también el nivel de exigencia: para subir directo hace falta un ritmo de campeón; para entrar en promoción, un final sólido y sin tropiezos graves.

La clave: ganar y mirar lo justo

En un final tan ajustado, las calculadoras ayudan, pero lo que de verdad manda son los resultados. El Castellón sabe que cuanto más sume, menos tendrá que mirar al resto.

Por eso, el mensaje en Castalia es claro: llegar vivos a las dos últimas jornadas con opciones reales de todo. Porque en una LaLiga Hypermotion tan apretada como esta, una victoria te dispara y una derrota te obliga a empezar de nuevo.

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Un final de temporada con aroma a gran objetivo

El Castellón ha conseguido llegar al tramo decisivo metido en la pelea de verdad. Y eso, a estas alturas, ya le coloca en una posición privilegiada. Ahora toca rematarlo.

Con cinco jornadas por delante, el equipo albinegro sabe que el margen es estrecho, pero también que todavía está a tiempo de convertir una gran temporada en una campaña histórica.