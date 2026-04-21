CD Castellón | David Cubillas, el capitán del Centenario, anuncia su retirada del fútbol

David Cubillas Peña cuelga las botas. El delantero castellonense, que actualmente milita en el Tarazona, se retirará al final de la presente temporada. Así lo ha anunciado este martes en las redes sociales.

Cubillas, de 35 años, pondrá así fin a una extensa carrera. Su etapa más significativa la vivió en el CD Castellón. Fue uno de los futbolistas provinciales que acudió al rescate del club en Tercera División, pieza fundamental del ascenso del 2018. Cubillas fue el máximo goleador del equipo, alcanzando la veintena de goles, y arraigó en la entidad albinegra. Consiguió otro ascenso, el del 2020. En este caso a Segunda División. En total, vistió la elástica albinegra durante seis temporadas. Fue algo más que un jugador. Un símbolo. El capitán del Centenario orellut.

David Cubillas y el CD Castellón, en imágenes / Archivo Mediterráneo / Levante de Castelló / Agencias

Trayectoria

David Cubillas nació en Castellón de la Plana el 19 de junio de 1990. Empezó a jugar a fútbol en el Sporting de Castellón, bajo la tutela de Pedro Nadal, en los extintos campos de Federativos. Su abuelo, que tenía un bar en Gran Vía, le pagaba mil pesetas por cada triplete o otras mil con cada gol con la izquierda. El nieto le costó dinero.

Del Sporting pasó a la cantera del Villarreal, donde llegó hasta el filial. Comenzó un periplo por diferentes equipos, siempre en Segunda B (Benidorm, Espanyol B, Huracán Valencia, vuelta al Villarreal B y Melilla), hasta que la insistencia y el cariño del Castellón le hizo bajar de categoría, a Tercera, para recuperarla juntos.

Después de la etapa albinegra, Cubillas encontró acomodo en el Tarazona, en Primera RFEF. Esta es su tercera temporada, de vuelta al verde tras superar una grave lesión.

Comunicado de David Cubillas

Hasta aquí. Se acabó.

Estas últimas 6 jornadas serán mis últimos partidos como jugador de fútbol profesional.

Creo que es el momento ideal para anunciarlo y no afectar o influenciar situaciones en las finales que nos quedan.

Siempre me califiqué como una persona honesta. Con alma y corazón. Y lo más honesto ahora con el deporte de mi vida, es echarme a un lado.

Hoy en día la intensidad y la condición física van a un nivel y a un ritmo que mi cuerpo y más en concreto mi pierna derecha, después de la lesión, no pueden aguantar.

David Cubillas y el CD Castellón, en imágenes / Archivo Mediterráneo / Levante de Castelló / Agencias

Me voy feliz. Feliz, en paz y en el momento justo. No jugué en Primera División. No gané ningún título, pero cumplí mi sueño.

Mi sueño de niño era ser futbolista.

Fui Futbolista. De los malos, pero futbolista al fin y al cabo. Sí, lo logré. Amé demasiado mi trabajo. Tuve pasión por mi oficio. Creedme. Lo adoré.

Y creo que de eso va la vida, de cumplir sueños y vivir experiencias. Y yo de esas tengo miles para contar de aquí en adelante.

Mis padres me educaron muy bien, el colegio, el instituto y la universidad hicieron lo suyo, pero lo que me ha educado un equipo de fútbol es lo que me ha hecho ser como soy hoy. Un grupo de gente que está junta. Allí aprendí a ganar, a perder, a llorar, a ilusionarme, a levantarme, a valorar, a reír y a comprender que las excusas, los egos y los reproches no sirven para absolutamente nada.

Soy un fiel enamorado del día a día en un vestuario y seguro que es lo que más voy a echar de menos por lo que sería hipócrita no dar las gracias a este deporte por todo lo que me ha dado. He pagado un precio alto. Lo sé, pero lo volvería a hacer y volvería a vivirlo todo con la misma pasión.

Después de casi 20 años de carrera y más de 500 partidos como profesional ponerme a enumerar equipos, personas, amigos y aficiones individualmente me sería imposible. Me dejaría gente y es lo último que quiero, pero innumerables y eternas gracias a todo aquel que se cruzó por mi camino en todos estos años. Me hicieron mejor persona y mejor deportista. Al final de todo, es lo que vale.

En el que sí quiero explayarme es en el CD Castellón. Allí sentí como nunca antes había sentido. Reí, lloré, me ilusioné, gané, perdí y las viví de todos los colores. Llevé su brazalete, representé su escudo por toda España, jugué en la LFP en el estadio al que iba de pequeño, mi gente me vio en casa y está mal que lo diga… pero qué coño, también entré en su historia. No me puedo sentir más orgulloso de que ahora aún habiendo pasado un tiempo, me relacionen con el Inmortal. Volví a jugar con otra camiseta pero ya no fue lo mismo. No me pregunten, pero ahora soy más del CD Castellón que cuando jugaba allí. Tampoco intentaré explicarlo. PPO siempre.