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La intrahistoria del Castellón-Málaga de la primera vuelta: los 7:16 minutos que cambiaron la temporada

El 2-1 del 2 de noviembre, fruto con una remontada en el descuento, desató a los albinegros, que iniciaron su escalada hacia la zona de privilegio, en la que ya llevan cinco meses

Galería | La épica victoria del Castellón contra el Málaga en imágenes

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Galería | La épica victoria del Castellón contra el Málaga en imágenes / ERIK PRADAS

Juan Francisco de la Ossa

Juan Francisco de la Ossa

Castellón

El CD Castellón-Málaga CF de la primera vuelta marcó un antes y un después. Fue el partido que cambió la temporada de los albinegros, aunque en realidad fueron siete minutos y 16 segundos. Los orelluts encararon el descuento (inicialmente de ocho minutos) 0-1 (producto de un indignante penalti) y le dieron la vuelta, con los goles de Ousmane Camara y Marc-Olivier Doué, en el 91:35 y el 98:51, respectivamente. El encuentro acabó a los 100 minutos y 35 segundos, coincidiendo con el saque de centro del 2-1.

El cambio en el banquillo había enderezado el rumbo del Castellón y, ya de la mano de Pablo Hernández, había enlazado tres victorias seguidas (Cultural Leonesa y Leganés a domicilio, más el Sporting en el SkyFi Castalia).

No obstante, encadenó cuatro partidos seguidos sin marcar, lo que le llevó a perder a empatar en Ipurua, perder en casa con el Albacete, no sumar nada en Almería y decir adiós a la Copa del Rey frente al Atlético Antoniano, de Segunda Federación. Al inicio de esa 12ª jornada, el Castellón apenas estaba un puesto y un punto por encima del descenso.

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Galería | Las mejores imágenes de la previa del Castellón-Málaga /

Crónica exprés

Así que aquel Castellón-Málaga, a pesar de disputarse un relativamente pronto 2 de noviembre, cobraba una nueva dimensión. Era confirmar si el Castellón iba a meterse de lleno en la pelea por la permanencia (curioso: tres de los cuatro equipos que ya ocupaban plazas de descenso entonces, siguen ahora); o si podía aspirar a cotas mayores (cuatro de los seis conjuntos que entonces estaba en el top-6, sigue entre los seis mejores a día de hoy).

El Málaga, con el nulense Sergio Pellicer todavía a los mandos (fue destituido un par de semanas después), mandaba desde el 57’ fruto de un increíble penalti por manos de Salva Ruiz que ni un solo jugador visitante reclamó y al que el VAR le dio vueltas y más vueltas para que el árbitro acabara, tambiñen tomándose su tiempo, señalándolo al cabo de seis minutos. «Tal vez si lo ven por la 151ª vez en cámara ultra lenta sea una infracción evidente», tuiteó Haralabos Voulgaris mientras se chequeaba la acción.

Descuento memorable

El Castellón se encaminaba hacia las siete horas sin ver portería, hacia la cuarta derrota consecutiva, cuando Isra Suero sacó a pasear su comba con la zurda marca de la casa para que Camara rematara de primeras, en el segundo palo, al fondo de las mallas.

Como el VAR tardó en validar el tanto del delantero guineano, el descuento fue más allá de los ocho minutos inicialmente concedidos. El Málaga llegó a asomarse a los dominios de Romain Matthys y dispuso de un córner, pero de nuevo cargando el ataque por la izquierdo, ahora fue Lucas Alcázar el asistente de un Doué que estiró la pierna derecha en un remate poco ortodoxo pero eficaz para alojar el esférico en la red y desatar el éxtasis en el SkyFi Castalia.

Efectivamente, esa alucinante remontada inició una racha de siete jornadas seguidas sin perder, todo victorias menos el empate en Burgos, que metió al Castellón en zona de play-off, donde lleva ya casi cinco meses.

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