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LaLiga anuncia un nuevo horario para el CD Castellón, que sigue abonado a los sábados

El equipo 'orellut' conoce los horarios de las tres próximas jornadas

El Castellón empató con el Ceuta en la primera vuelta.

El Castellón empató con el Ceuta en la primera vuelta. / GABRIEL UTIEL

David Oliver

Castellón

Tras el último anuncio de hoy de LaLiga, el CD Castellón ya tiene definidos los horarios de sus próximos tres compromisos ligueros, en un calendario que vuelve a presentar citas exigentes tanto a domicilio como en casa. Máxime, a estas alturas de la temporada y con los orelluts peleando en la zona alta de la clasificación.

El próximo partido

El primero de ellos llevará a los albinegros hasta el campo de La Rosaleda, donde se enfrentarán al Málaga CF el sábado 25 de abril a las 21:00 horas. Un duelo en horario nocturno en uno de los campos más emblemáticos de la categoría, contra un rival directo en la pelea por el ascenso.

Posteriormente, el conjunto castellonense regresará al SkyFi Castalia para medirse al Córdoba CF. El encuentro se disputará el sábado 2 de mayo a las 18:30 horas, en una nueva oportunidad para sumar otro triunfo ante su afición.

Nuevo horario

La principal novedad en el calendario llega con la confirmación del siguiente compromiso liguero, que enfrentará al Castellón contra el Ceuta. El partido se jugará en el Estadio Alfonso Murube el sábado 9 de mayo a las 14:00 horas, en un horario poco habitual que obligará a los orelluts a adaptarse a las condiciones del mediodía.

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De este modo, el Castellón afrontará tres encuentros consecutivos en sábado, con dos salidas y un partido en casa, en un tramo de competición que puede marcar el devenir del equipo en la recta final de la temporada. Posteriormente, en horarios aún por confirmar, el equipo de Pablo Hernández deberá recibir al Cádiz, visitar al Huesca y terminar la Liga en casa contra el Eibar.

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