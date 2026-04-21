La surrealista revisión del penalti a favor del Dépor que indigna a la Segunda División: "El jugador del Mirandés está quieto y es Altimira el que se tira encima"

El Deportivo logró tres puntos fundamentales en la pelea por el ascenso al remontar el tanto inicial del Mirandés (3-1). Un momento clave del partido se produjo en la segunda mitad. Con el encuentro igualado, el árbitro pitó penalti a favor del Dépor. El VAR intentó corregirle, pero el colegiado de campo mantuvo su decisión inicial.

LA RFEF ha publicado el audio de la revisión del VAR. El várbitro informa de una obviedad: "El jugador del Mirandés está quieto y es Altimira el que se tira encima". Sin embargo, el árbitro de campo dice que igualmente mantiene el penalti.

Quejas en el Mirandés

El penalti del 2-1 no fue la única decisión que benefició al Dépor. Una acción clave fue la del penalti del 0-1. El colegiado perdonó la expulsión del portero local. Antxon Muneta, entrenador del CD Mirandés, no escondió su malestar por la actuación del colegiado andaluz Álvaro Moreno Aragón, la cual, a su entender, fue decisiva para el triunfo del Deportivo.

“Me voy frustrado por algunas situaciones que no podemos controlar y que creo que han influido en el partido", dijo el técnico vasco, que se centró en la polémica acción del penalti de Álvaro Ferllo sobre Unax que el colegiado solo castigó con tarjeta amarilla.

“Hemos visto la repetición de la acción en la pantalla que tenemos y nos da la sensación bastante clara de que el portero no puede llegar a disputar esa pelota, que es el motivo, nos dicen, de la no expulsión. Es algo que no podemos controlar. Y en la segunda parte el VAR le llama para rectificar su decisión de pitar el penalti y se mantiene. Suele ser raro que el árbitro se mantenga en su decisión cuando lo llaman del VAR, normalmente un porcentaje alto de veces le suele hacer caso. Pero a nosotros no es la primera vez que nos pasa”, lamentó.

El entrenador del Dépor, feliz

Por su parte, Antonio Hidalgo, entrenador del Deportivo, eludió valorar la actuación de Álvaro Moreno Aragón en el partido que su equipo ganó al Mirandés, que se marchó de Riazor muy enfadado con el colegiado andaluz.

“Han sido demasiadas cosas como para entrar en eso. Diferentes situaciones que tienen mucho de analizar. Hemos ganado 3-1 y eso es lo que cuenta”, respondió al ser preguntado por la no expulsión del portero deportivista Álvaro Ferllo, una mano de Loureiro dentro del área gallega que reclamaron los visitantes y el penalti de Medrano sobre Alti.

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El Dépor visitará al Burgos en la próxima jornada. Otro duelo en la zona alta será el Málaga-Castellón del sábado (21.00 horas).