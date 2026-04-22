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Cubillas elige sus cinco momentos preferidos en el CD Castellón

El delantero castellonense colgará las botas a final de temporada

Repasa en Mediterráneo varios pasajes destacados

Galería | David Cubillas y el CD Castellón, en imágenes

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David Cubillas y el CD Castellón, en imágenes / Archivo Mediterráneo / Levante de Castelló / Agencias

Enrique Ballester

Enrique Ballester

Castellón

En el CD Castellón, David Cubillas será siempre el delantero de referencia de toda una generación. La que sacó al club del barro de Tercera, lo llevó superviviente hasta el Centenario y lo enfiló hacia lo que es ahora. Cubigol disputó seis temporadas en el club orellut: logró dos ascensos, ejerció de capitán y vivió de todo.

Horas después de anunciar su retirada (colgará las botas a final de curso), elige para Mediterráneo sus cinco momentos favoritos en el Castellón.

El ascenso al fútbol profesional

En julio del 2020, el CD Castellón derrotó al Cornellà en la final del play-off y logró el ascenso a la Segunda División. David Cubillas tuvo un papel clave en la semifinal, al anotar en la prórroga el gol de la victoria a la Peña Deportiva. "Es algo que soñaba desde pequeñito, subir al fútbol profesional con el equipo de mi ciudad. Fue una pena que fuera sin gente en la grada (por la pandemia de la covid), pero me quedo con esa semana que pasamos en Málaga, con el gol contra la Peña Deportiva...".

El primer ascenso

Dos años antes, en 2018 y en su primera temporada en el CD Castellón, Cubillas fue una pieza clave en el equipo que sacó al club de la Tercera División. "Tengo un gran recuerdo de las eliminatorias, sobre todo en Sant Andreu, uno de los partidos más duros y a la vez bonitos que he vivido. Fue un año con mucha presión individual y colectiva. Necesitábamos subir como fuera y ese ascenso fue la base de lo que vivimos después".

El partido contra el Dépor

Cubillas marcó el gol decisivo en la épica semifinal del play-off contra el Dépor, en 2023. "El mejor partido de mi vida. Ese gol y esa prórroga... Por todo lo que simbolizaba, por el rival, la repercusión, el ambiente, Castalia lleno...".

El memorable partido contra el Dépor

Momentos con la afición

Cubillas ha sido y es muy querido en Castalia. "Entre mis mejores recuerdos, sin duda, están los ambientes que vivido con la afición. Los recibimientos en el estadio, antes de partidos importantes o de play-off... También en los grandes desplazamientos fuera de casa, incluso en Tercera, contra el filial del Levante o el Sant Andreu".

Noticias relacionadas y más

El homenaje a Racic

"Quizá haya gente que no se acuerde, pero lo tengo muy presente: el homenaje a Racic en Castalia antes de un partido en Tercera contra el Orihuela. Ese respeto y agradecimiento de la afición con una leyenda. Lo recuerdo mucho".

Racic, homenajeado.

Racic, homenajeado. / Archivo Levante-EMV / Mediterráneo

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