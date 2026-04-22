Ronaldo Pompeu se abre a seguir en el CD Castellón: “Estoy muy contento aquí; y, si me preguntas, me gustaría quedarme”

Ronaldo Pompeu dejó uno de los mensajes más claros de la semana en clave CD Castellón. El futbolista brasileño, con 36 años y una amplia trayectoria en Italia, aseguró que está “muy contento” en el club albinegro y reconoció abiertamente que le gustaría continuar en el SkyFi Castalia más allá de esta temporada, aunque recordó que ahora solo piensa en “disfrutar al máximo estos últimos dos meses”.

En una comparecencia en la que repasó su papel en el equipo, su adaptación al fútbol español y el próximo duelo ante el Málaga en La Rosaleda, Ronaldo transmitió un mensaje de calma, humildad y compromiso colectivo en plena recta final del campeonato.

“Estoy muy contento aquí, muy feliz; Y si me preguntas si me gustaría quedarme aquí, seguramente”

Ronaldo Pompeu pone en valor el momento del CD Castellón

El centrocampista explicó que, pese a ser su primer año fuera de Italia, el balance personal y colectivo está siendo muy positivo. “Estamos haciendo un año muy bueno como equipo”, resumió, antes de insistir en que tanto él como su familia están felices con la experiencia en Castellón.

Ronaldo también abordó su situación deportiva. Aunque admitió que le gustaría tener más minutos, dejó claro que entiende las decisiones técnicas y que antepone el rendimiento del grupo a cualquier interés individual.

Ronaldo Pompeu, amonestado en el CD Castellón-Burgos. / KMY ROS

“Es normal que me gustaría jugar un poquito más”, reconoció, “pero respeto mucho al míster porque al final estamos haciendo cosas muy buenas”. En ese sentido, subrayó que intenta aportar tanto cuando le toca salir de inicio como cuando le toca esperar desde el banquillo.

“Cuando me toca jugar, intento ayudar; y cuando estoy fuera, lo mismo: apoyando siempre al equipo”

Adaptación rápida al fútbol español, con una lesión como principal obstáculo

Uno de los aspectos más interesantes de la comparecencia fue su análisis sobre la adaptación a LaLiga Hypermotion y al vestuario albinegro. Ronaldo aseguró que su integración fue rápida y señaló que la principal dificultad no estuvo en el cambio de país o de competición, sino en una lesión sufrida al inicio del curso.

Según explicó, aquel problema físico, que parecía menor en un principio, terminó apartándole cerca de dos meses de los terrenos de juego. Una vez superado ese contratiempo, pudo empezar a entrar en dinámica y mostrar sus prestaciones.

Además, destacó que el carácter internacional de la plantilla del CD Castellón, con presencia de jugadores brasileños, italianos y perfiles de distintos países, facilitó mucho su aterrizaje en el club.

La diferencia entre Italia y España: más ritmo y más balón

Ronaldo Pompeu también comparó el fútbol que conoció durante años en Italia con el que se ha encontrado esta temporada en España. Para el brasileño, la gran diferencia está en el estilo.

A su juicio, en España se juega más con el balón, se ataca más y los encuentros son más dinámicos, mientras que en Italia el componente táctico y defensivo tiene más peso. Una reflexión que ayuda a entender tanto su proceso de adaptación como el tipo de partido que espera en este tramo decisivo del campeonato.

Aviso para el Málaga-Castellón: “Será un partido muy difícil”

Sobre el próximo compromiso ante el Málaga CF, Ronaldo no escondió que se trata de una de las citas más exigentes del calendario inmediato. Lo definió como “un partido muy bonito para jugar” por el nivel de ambos equipos, aunque rebajó el dramatismo al recordar que, después, todavía quedarán varias jornadas decisivas.

El brasileño pidió afrontar el choque con la misma línea de trabajo que ha llevado al equipo hasta esta posición: confianza, humildad y un partido completo en un escenario de máxima exigencia como La Rosaleda, donde se espera un gran ambiente.

Así fue la firma de autógrafos de Calatrava y Pompeu del CD Castellón / Gabriel Utiel

La baja de futbolistas importantes como Beñat Grenabarrena y Alberto Jiménez puede abrir nuevas opciones en el once, pero Ronaldo Rompeu mantuvo el discurso colectivo y confió en la respuesta del grupo.

“Con confianza, humildad y como estamos haciendo, trabajando bien, podemos conseguir otro partido muy bueno”

Veteranía, liderazgo y balón parado en el tramo final

A sus 36 años, Ronaldo es el jugador más veterano de la plantilla del Castellón, aunque él relativiza ese factor. “La edad es un número”, sostuvo, al tiempo que puso en valor el trabajo diario de los más jóvenes y la importancia de mantener un alto nivel competitivo durante la semana.

También destacó la influencia de futbolistas con más experiencia dentro del vestuario y puso como ejemplo la actitud de jugadores que, pese a no contar ahora con demasiados minutos, siguen ayudando al grupo desde el trabajo invisible.

En la recta final del campeonato, además, subrayó otro aspecto que puede resultar decisivo: el balón parado. Ronaldo recordó que este tipo de acciones pueden marcar el destino de una temporada y consideró que el equipo debe seguir explotando esa vía.

“Un balón parado, un gol, puede cambiar el final de nuestra historia”, advirtió el centrocampista brasileño, que se reivindica como una pieza útil en un momento en el que cada detalle puede inclinar la balanza.