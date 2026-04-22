Viaje al pasado del Castellón mirando al futuro: la reunión de ilustres albinegros en el museo de Tonín

Antonio Navarro Manzanares, Tonín, otra vieja gloria (aunque en un distinto plano, como David Cubillas) y destacado jugador del CD Castellón que fue subcampeón de Copa en 1973, abrió las puertas de su museo particular para una reunión de ilustres antiguos futbolistas y destacadas personalidades en la historia de la entidad.

Manolo Clares, José Ignacio González Viña, José Juan Cioffi, Pascual Beltrán, Manolo Corrales, Manolo Gual, Francisco José Subirats y Tomás Miravet fueron los invitados al emotivo ágape, donde repasaron sus trayectoria (deportivas y vitales) y repasaron el excelente momento del club en todos sus ámbitos.

Galería | Las mejores imágenes de la reunión de ilustres albinegros / Erik Pradas / Erik Pradas

El gran día

Tonín (29 de octubre de 1948) forma parte del gran hito alcanzado por el club, la final de la Copa del Generalísimo de 1973 en la que resultó subcampeón tras perder en la final con el Athletic Club por 2-0, en el Vicente Calderón. “Ver Castellón vacío porque todo estaba en Madrid” y la “alegría e ilusión de todo el pueblo de Castellón”, ha apuntado Tonín sobre aquella cita. El de Almassora agrega que “son recuerdos muy bonitos y una satisfacción haberlo vivido”.

Haciendo de guía

Propietario, durante décadas, de una emblemática tienda de deportes en la calle Herrero de la capital de la Plana y fundador, igualmente, de uno de los clubs de fútbol base con más solera de la provincia (Club Deportivo Tonín), ahora ha rediseñado este espacio en un espectacular museo que repasa su trayectoria deportiva.

Así, habla con orgullo de la camiseta de la selección española que ganó el Mundial de Sudáfrica 2010 cedida por Vicente del Bosque, visible en varias de las fotografías que se agolpan por doquier.

Lógicamente, la trayectoria copera de la temporada 1972/1973 está muy bien representada en las paredes y estanterías de este lugar que rezuma albinegrismo. Un balón en blanco y negro de Adidas con el que se jugaba esta competición, una camiseta con el número 7, instantáneas de la vuelta de la semifinal contra el Sporting de Gijón en El Molinón... Más de 50 años después, son recuerdos que están muy presentes en la memoria del almazorense.

Tonín, el alma mater d’una gran família / MEDITERRÁNEO

De igual forma, muchos recortes de prensa, especialmente de el Periódico Mediterráneo.

Además, Tonín (77 años) también muestra con orgullo formaciones de su etapa antes de que se vislumbrara su paso por la élite, tanto en el juvenil como en el equipo de aficionados del Castellón. Lógicamente, también hay imágenes de su estreno con el primer equipo, el 6 de septiembre de 1970, en la primera jornada de Segunda División, en un viejo Estadio Castalia donde también marcó su primer gol de albinegro para dar la victoria ante el Racing de Santander (2-1).

Tonín señala varias fotografías de su colección. / Erik Pradas

El detalle extra

Tonín también presume del objeto más antiguo de su singular colección.

Habla con cariño de unas botas de fútbol de 1922 (curiosamente, el año de la fundación del CD Castellón), cedidas por un antiguo utillero con el que coincidió como albinegro y que, durante muchos y muchos años, aparecía en la mencionada tienda de deportes, toda un referencia para aquellos castelloneros (y también de fuera de la provincia) que buscaban camisetas, sudaderas, bolsas, guantes, espinilleras y todo tipo de material relacionado, fundamentalmente, con el fútbol.

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