Podcast | Mediterráneo
Conexión Orellut | La Rosaleda, escenario este sábado de un auténtico 'play-off' entre el Málaga CF y el CD Castellón
Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor
El pódcast Conexión Orellut, dirigido por José Luis Gual, estrena un nuevo episodio centrado en la previa del decisivo encuentro que disputarán Málaga CF y CD Castellón en La Rosaleda.
El programa repasa la última hora del conjunto albinegro antes de una cita marcada por las bajas en defensa y por el ambiente de auténtico duelo de promoción que rodea al choque. Junto a sus colaboradores Luis Pastor, Dani García, Alberto Aparici y César Suárez, Gual analiza las posibles alternativas en el once, las claves tácticas de la jornada y las opciones del Castellón en este tramo final de temporada.
Además, el episodio incluye las declaraciones de Pablo Hernández y la visión de un periodista malagueño para conocer más de cerca la situación del rival. Como es habitual, el espacio también reserva un hueco para su sección musical.
Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual
Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.
Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.
👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube PodcastiVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.
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