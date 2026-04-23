Galilea, sobre el CD Castellón: "Juega vistoso, alegre y valiente"

La afición albinegra se prepara para otro fin de semana de emociones fuertes. Los orelluts visitan La Rosaleda en uno de los partidos más destacados de la temporada. Así lo sienten también en Málaga. El defensa local Einar Galilea afirmó que el CD Castellón, rival del Málaga el próximo sábado (21.00 horas), tiene una forma de jugar "vistosa, alegre y valiente”.

“Nosotros vamos con las herramientas necesarias para contrarrestar sus puntos fuertes”, dijo en rueda de prensa el jugador vitoriano, quien estima que verán “un buen Castellón, pero seguro que se verá un buen Málaga".

El central malaguista detalló que todos los equipos de Segunda División son complicados: “Hay partidos contra rivales directos, pero no vamos más allá. Nos centramos en el Castellón, luego Eibar y así sucesivamente. Es lo que nos ha llevado hasta aquí, disfrutar de cada partido y a seguir por ese camino”.

El Castellón ganó al Málaga en la primera vuelta con una épica remontada en el descuento (2-1) / ERIK PRADAS

El factor afición

“Sabemos que habrá un buen recibimiento, la ilusión es palpable y ese empujoncito te hace mucho más fuerte, el tener a tu gente detrás. Se nota y notamos mucho ese apoyo en La Rosaleda y en cualquier desplazamiento. Queremos hacer un gran partido y brindarles un triunfo”, subrayó.

Galilea se refirió también a la situación del Málaga, quinto clasificado con 60 puntos, a un punto del Castellón (que es cuarto), a cuatro del ascenso directo, y empatado con el Burgos y Las Palmas, y destacó que “algo que tiene este equipo es el compromiso y la ilusión, eso viene de serie".

"Sabemos las ilusiones que tenemos detrás y vamos a dar el cien por cien porque este equipo siempre va a tope", afirmó Einar Galilea, quien reapareció la pasada jornada en Almería después de dos meses lesionado.

"Ojalá me lo sigan poniendo complicado, eso significa que el equipo irá bien. Cualquiera que juegue lo puede hacer bien, eso habla muy bien de los menos habituales. Me llegó una lesión después de varios partidos que llevaba enlazando, que estaba muy bien”, recordó